Беженцев из Нагорного Карабаха возмутили списания финансовой помощи в счет кредитов

09 октября 2023, 22:34

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Армянские банки после возмущения беженцев пообещали вернуть беженцам из Нагорного Карабаха списанную в счет погашения кредитов финансовую помощь от властей. Беженцев также обеспокоила информация о возможном отказе карабахских властей от выплаты бюджетникам зарплаты.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября правительство Армении объявило о приеме заявок от беженцев из Нагорного Карабаха для предоставления им единовременной помощи в размере 100 тысяч драмов (около 250 долларов), частичного субсидирования арендной платы за жилье в размере 40 тысяч драмов (около 100 долларов) на каждого члена семьи и по 10 тысяч драмов (около 25 долларов) на оплату коммунальных услуг. 8 октября вице-премьер Армении сообщил, что 50 тысяч беженцев уже получили выплаты в 100 тысяч драмов.

Армянские банки снимают с банковской карты единовременную помощь в 100 тысяч драмов, предоставленную беженцам из Нагорного Карабаха, сообщила беженка из Степанакерта, член палаты адвокатов Нагорного Карабаха, юрист Жанна Арзуманян. "После того как единовременная финансовая помощь в размере 100 тысяч драмов поступает на карточку, банк тут же забирает деньги для погашения ссуды или кредита. Так и было со мной. Я и многие арцахцы (жители Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") пришли в Армянский бизнес-банк (АBB), который забрал наши деньги для выплаты ссуды, ипотеки или кредита. Мы выразили недовольство, так как все, что мы имели, осталось в Арцахе. Зачем нам выплачивать кредит или ипотеку, если имущество потеряно?" - рассказала Арзуманян.

Она добавила, что более 100 человек сегодня собрались у АВВ, где их выслушали и обещали вернуть деньги, перевести обратно на карту. "Как оказалось не только АВВ, но и другие банки так поступили. Арцахбанк, к примеру. Завтра, как нам обещали, деньги должны обратно вернуться на наши карты. Если этого не произойдет, я молчать не буду", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Арзуманян.

100 тысяч драмов на погашение кредита списали и у бывшего военнослужащего Армии обороны Армена Саргсяна. Но то, что он купил, он потерял, оставил в Степанакерте, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". "Разве есть моя вина, что мы все потеряли? Почему банки так поступают? А еще говорят, что акционерами этих банков являются наши соотечественники. Так зачем они так поступают? Им не жалко народ, который столько выстрадал, потерял родной дом?" - возмутился он.

Правительство Армении приняло решение не выплачивать бюджетникам Нагорного Карабаха зарплаты с 1 октября, сообщило сегодня армянское информагентство Step1. По данным агентства, "70% населения Арцаха (Нагорный Карабах) служили или работали в госсекторе" и надеялись, что зарплата госслужащим будут сохранены до 1 января, что позволит оплачивать арендованное жилье.

Корреспонденту "Кавказского узла" в агентстве сообщили, что эта информация поступила от источника в правительстве Нагорного Карабаха.

В инфоштабе правительства Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что информация уточняется, и в случае необходимости будет сделано официальное объявление.

Аршак Каграманян рассказал, что у него многодетная семья, он сам был ранен во время боевых действий в 2016 году, после работал в одной из районных школ. По его словам, он "очень надеялся, что до 1 января будет получать зарплату школьного работника, и выплачивать аренду будет намного легче, пока найдет работу с хорошей зарплатой".

"Начиная с 19 сентября наше село в Аскеранском районе непрерывно бомбили более 24 часов. После нас эвакуировали в степанакертский аэропорт, держали там несколько дней. Еще через пару дней нам всем сказали, чтобы мы покинули Арцах. Если раньше Лачинский коридор преодолевали за пять часов, то выехав 27 сентября на нашей маленькой машине, мы добирались до Гориса 50 часов. Это была адская дорога. Забрали с собой только необходимые документы, одежду четырех детей, одеяла теплые – машина маленькая, много забрать не удалось. В Ереване цены на аренду квартиры очень высокие, но детям надо учиться, потому мы нашли квартиру за 250 тысяч драмов в месяц. Если зарплаты не будет, то мне придется или менять жилье, или влезать в долги", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденного переселенца из Нагорного Карабаха.

2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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