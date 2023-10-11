Дагестанский юрист добился компенсации за задержание около пикета

11 октября 2023, 07:31

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Суд в Дагестане назначил компенсацию в 20 тысяч рублей юристу Марату Исмаилову, который был задержан, когда проходил мимо одиночного пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 декабря 2022 года стало известно, что суд обязал сотрудника полиции Махачкалы принести письменные извинения юристу Марату Исмаилову, который был задержан, когда проходил мимо одиночного пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Компенсацию в 20 тысяч рублей постановил суд взыскать с МВД Дагестана в пользу Марата Исмаилова за необоснованное задержание, передало 10 октября "ОВД Инфо"*.

Исмаилов требовал взыскать 40 тысяч рублей, суд удовлетворил его требование частично. Представители МВД на судебное заседание не явились, отметили "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, Исмаилов был задержан 24 января 2022 года в Махачкале на месте проведения пикета учредителем газеты "Черновик" Магди Камаловым, который проводил акцию в поддержку журналиста этой газеты Абдулмумина Гаджиева.

Исмаилов проходил мимо одиночного пикета. Он остановился, чтобы поздороваться с пикетчиком, но при этом даже не протянул руку, чтобы не нарушать правила проведения таких акций. Тем не менее, полицейские настояли на том, чтобы Исмаилов проехал в отдел полиции, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" Магди Камалов.

Сам Марат Исмаилов отметил, что в отделе полиции сотрудники потребовали от него письменных объяснений по поводу одиночного пикета, проведенного Камаловым.

После того, как ранее суд признал действия силовика незаконными, он не принес извинений Исмаилову за необоснованное задержание, как того требует закон "О полиции". Поэтому Исмаилов потребовал извинений от полицейского в судебном порядке.

"Кавказский узел" также писал, что коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы – рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. По мнению коллег, Гаджиев преследуется из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова – к 18 годам лишения свободы, Кемала Тамбиева – к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По версии следствия, Гаджиев, Ризванов и Тамбиев собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связало Гаджиева, Ризванова и Тамбиева с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский.

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