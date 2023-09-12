Друзья Гаджиева ошеломлены суровым приговором

12 сентября 2023, 22:05

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Оправдательный приговор Абдулмумину Гаджиеву был маловероятен, однако с учетом бездоказательности обвинений была надежда на минимальный срок, поэтому решение суда оказалось неожиданно суровым, рассказали друзья дагестанского журналиста. По их мнению, обжалование приговора не не приведет к оправданию или значительному сокращению срока.

Как писал "Кавказский узел",22 июня прокурор потребовал приговорить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева к 19 годам заключения. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Сегодня суд приговорил Абдулмумина Гаджиева к 17 годам лишения свободы,Абубакара Ризванова к 18 годам лишения свободы, Кемала Тамбиева - к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы. Адвокаты осужденных сообщили, что решение суда будет обжаловано.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Оправдательный приговор в отношении Гаджиева были практически невероятен, однако даже на фоне этого вынесенный сегодня приговор был неожиданным и суровым, считает друг Гаджиева Курбан. "Думал, что дадут от 12 до 15 лет. Что оправдают, даже не думал. Но озвученный срок был неожиданным", - отметил Курбан.

Реакция общества будет очевидной с пониманием того, что приговор в отношении Гаджиева несправедлив, считает он. "Реакция очевидна. Все понимали, что справедливости в российском суде нет смысла искать", - отметил Курбан. По его мнению, есть лишь небольшая надежда, что апелляционная инстанция сократит срок лишения свободы. "Я думаю, при апелляции срок оставят такой же. Хотя я искренне надеюсь, что срок как-то снизят", - пояснил Курбан корреспонденту "Кавказского узла".

Друг Гаджиева Гусейн не надеялся на то? что суд вынесет оправдательный приговор, но озвученный срок стал неожиданным и для него. "Надежда была, что дадут маленький срок", - отметил Гусейн. Он уверен, что общество крайне негативно отреагирует на такой большой срок и это приведет к ещё большей потере доверия к власти со стороны общества. Апелляционное обжалование приговора значительно не повлияет на приговор, а может лишь уменьшить его на несколько месяцев, полагает он.

Приговор был ожидаем, однако надежда на минимальный срок была, сказал корреспонденту "Кавказского узла" друг Гаджиева Магомед. "Всегда хочется верить в лучшее, верить в чудо, даже если речь идет об абсолютной невиновности человека. Была надежда на признание очевидного - невиновности. Или, хотя бы, осуждение на минимальный срок, коим можно было считать лет шесть лишения свободы", - поделился своим мнением друг Гаджиева, который присутствовал сегодня на оглашении приговора в Южном окружном военном суде.

Он полагает, что после вынесения такого жесткого приговора часть общества выразит свое возмущение, а некоторые его представители поменяют свое мнение как по отношению к судебной системе, так и по отношению к уголовному преследованию Гаджиева. "Здоровая часть общества возмутится. Для кого-то это станет прозрением", - отметил он. При этом апелляционный суд если и уменьшит срок, то незначительно, считает Магомед.

Несмотря на невиновность Гаджиева, Ризванова и Тамбиева, которое ими фактически было доказано в суде, ожиданий их полного оправдания не было, сказал корреспонденту "Кавказского узла" друг Гаджиева Юсуф. "Несмотря на то, что во время всего этого судебного процесса неоднократно доказывалась их невиновность, все равно ожиданий, что их оправдают, у меня лично не было", - пояснил он. Он пояснил, что это связано и с тем, что он не слышал об оправдательных приговорах, вынесенных в Южном окружном военном суде.

Бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын в октябре 2020 года, переходя на должность в Мосгорсуд, заявил, что за 10 лет судьями окружного и подведомственных гарнизонных военных судов вынесены оправдательные приговоры в отношении 115 человек. "Из них - окружным судом оправданы 15 человек", - привело его слова издание 1rnd 7 октября 2020 года.

Признание Гаджиева виновным было ожидаемым, однако Юсуф надеялся, что суд ограничится минимальным сроком, понимая абсурдность доводов обвинения. "Была надежда, что дадут не более десяти лет и ребята отделаются вот таким минимальным сроком. Я себя готовил к тому, что они получат вот такой большой срок и никакого милосердия суд проявлять не станет",- рассказал Юсуф.

Реакция общества на вынесенный приговор в большинстве своем негативная. Такие выводы Юсуф сделал основываясь на анализе социальных сетей. "Я уже вижу десятки, а может даже и сотни публикаций от разных людей, статусы в социальных сетях о несправедливости данного приговора",- сообщил Юсуф. По его словам, общество восприняло этот приговор как "несправедливый", "жестокий" и даже "карательный". "Я имею в виду нормальную, трезвую, адекватную часть общества. Естественно есть и неадекватные люди, которые могут воспринимать этот приговор как справедливый", - уточнил он. Подобное решение в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева сыграет в пользу недоверия общества в отношении российской судебной системы, считает друг Гаджиева.

Друзья Абдулмумина Гаджиева не ожидали оправдательного приговора, однако друзья надеялись, что несколько статей, которые были в обвинительном заключении, уберут и оставят срок, не превышающий 5-6 лет, рассказал друг Гаджиева Мухаммад. По его мнению, реакция общества на приговор Гаджиеву , Ризванову и Тамбиеву выразится в разочаровании и в огорчении и не более того.

В течении судебного разбирательства сторона защиты смогла доказать невиновность своих подзащитных и те, кто наблюдал за процессом, вероятно надеялись на мягкий приговор, предположил Мухаммад. Он выразил надежду, что апелляционная инстанция пересмотрит решение и уменьшит срок, убрав из обвинения некоторые статьи.

Обвинительный приговор в отношении Гаджиева был ожидаем, хотя сам срок, который был утвержден судом, оказался для многих неожиданным, считает также его друг Гамид, присутствовавший в Южном окружном военном суде при вынесении приговора. "Полное оправдание было невероятно, но ожидал срока 5-6 лет, никак не 17 лет", - отметил Гамид.

Негативная реакция общества не заставила себя ждать - возмущенные комментарии по поводу вынесенного приговора стали появляться в социальных сетях почти сразу после окончания судебного заседания, рассказал он. Однако, такая реакция носит лишь временный характер, полагает Гамид. Апелляционная инстанция, по его мнению, лишь незначительно уменьшит приговор, убрав несколько лет, о полном оправдании Гаджиева, Тамбиева и Ризванова не может быть и речи. "Максимально, что возможно это приговор до 10 лет, но и такое решение суд вряд ли примет", - предположил Гамид.

У друга Абдулмумина Гаджиева Арсена были ожидания, что cуд назначит Гаджиеву не более 10 лет. Однако вынесенный сегодня судом приговор оказался неожиданным по своей суровости, отметил он. "Срок 17 лет меня, конечно, поразил. Я очень сильно удивлен этому сроку", - сказал Арсен корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, о негативной реакции общества в отношении вынесенного приговора говорит множество негативных комментариев в социальных сетях. "Вижу много комментариев, где люди в шоке от вынесенного решения. Они говорят о необоснованности вынесенного решения", - рассказал Арсен.

Приговор в отношении Гаджиева послужит еще одной причиной недоверия к институтам власти, недоверия к судебной системе, предположил Арсен. Решение апелляционной инстанции, по его мнению, "мало что изменит", а лишь сократит срок на несколько месяцев.

Полное оправдание Абдулмумина Гаджиева было невозможным, так как статьи, по которым его обвиняли, очень серьезные, отметил друг Гаджиева Ильяс, который ранее работал вместе с ним в еженедельнике "Черновик".

Несмотря на большой резонанс вокруг дела Гаджиева, вынесенный приговор не привлек к себе должного внимания, считает он. "Дело очень громкое не то, что в масштабе республики, но и масштабе страны, но практически никто из медийных личностей Дагестана не высказался по этой теме", - отметил он. Такое молчание обусловлено боязнью прежде всего, но если человек выскажет мнение о том, что нет доказательств виновности обвиняемых, об абсурдности уголовного дела, за это не будет никаких последствий, отметил он. "Нет никакого преследования за такие слова, но люди все равно боятся что-то сказать", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Коллеги Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы – рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. По мнению коллег, Гаджиев подвергается преследованию из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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