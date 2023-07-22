Беньяш* счел формальностью решение ЕСПЧ по своим жалобам

22 июля 2023, 15:16

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Решение ЕСПЧ по жалобам на избиение силовиками и административный арест не повлияет на власти России и не будет исполнено, указал Михаил Беньяш*.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам на задержание Михаила Беньяша в день акции против повышения пенсионного возраста в 2018 году и на арест в 2021 году. ЕСПЧ признал нарушение статей 3 (Запрещение пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и 11 (Свобода собраний и объединений) Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и обязал власти России выплатить Беньяшу компенсацию в 16 тысяч евро.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Решение ЕСПЧ не имеет смысла, поскольку не будет исполнено, считает Михаил Беньяш. "Сейчас решение не окажет никакого воздействия – исполнения не будет, пересмотра не будет. Раньше в этом был смысл, чтобы хотя бы держать власть в тонусе, но после того, как решения ЕСПЧ перестали быть рычагом, это утратило смысл. Как говорят, хороша ложка к обеду. Когда меня незаконно сажали – тогда это было нужно. А сейчас поезд ушел", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение суда назвал запоздавшим и адвокат Михаила Беньяша Александр Пиховкин. "Какое влияние оно может оказать сейчас? Никакого. Это очень запоздавшее правосудие – дело рассматривали пять лет спустя [задержания Беньяша], что стандартно для ЕСПЧ, но слишком долго для заявителя", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Он также отметил, что суд не исследовал вопрос о нарушении статьи 10 Европейской конвенции о правах человека (Право на свободу выражения мнений).

Напомним, 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. Он Беньяш сообщал, что после задержания его избили. В сентябре 2019 года, после того, как суды на Кубани признали законным отказ возбудить дело об избиении Беньяша, он подал жалобу в ЕСПЧ.

При этом сам Беньяш был обвинен в нападении на силовиков. По версии следствия, он применил насилие к полицейским, причинив им физическую боль, схватил и укусил за руку одного из силовиков. 6 марта суд приговорил Михаила Беньяша к штрафу в 30 тысяч рублей, признав его виновным. Беньяш отказался признать вину и заявил, что будет обжаловать приговор.

22 января 2021 года Михаил Беньяш был задержан по подозрению в организации несанкционированной акции. Беньяш счел это попыткой лишить юридической помощи активистов, которых он как адвокат пообещал защищать. Суд в Краснодаре постановил арестовать Беньяша на пять суток за призывы к участию в несанкционированном митинге. Такими призывами судья счел пост Беньяша в соцсетях, в котором тот обращался к коллегам-адвокатам и просил их оказать безвозмездную юридическую помощь задержанным.

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