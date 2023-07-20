Меликов поручил показательно наказать санитарок за издевательства над пациентом

20 июля 2023, 22:47

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Две санитарки, которые издевались над пациентом в Республиканском психоневрологическом диспансере, уволены, должностным лицам учреждения объявлены выговоры, отчитался Минздрав Дагестана. Глава республики Сергей Меликов поручил правоохранительным органам наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав и прокуратура Дагестана приступили к проверкам после появления в соцсети видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического интерната подвергала издевательствам пациента, а вторая снимала происходящее и смеялась.

Минздрав Дагестана отчитался об увольнении двух сотрудниц психоневрологического диспансера. "По результатам служебной проверки факты, опубликованные на видео из психоневрологического диспансера, подтвердились. Две сотрудницы - младший медперсонал, участвовавшие в этом, уволены. Объявлены выговоры лечащему врачу, старшей медицинской сестре и заведующей отделением, главной медицинской сестре диспансера, вынесено замечание и.о. главного врача. Минздрав РД передаёт материалы в правоохранительные органы для юридической оценки действий теперь уже бывших сотрудниц", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал наказать бывших сотрудниц медучреждения. "Увольнением для этих двух санитарок дело не закончится! Это только начало. Призываю правоохранительные органы дать самую жёсткую оценку их действиям. Они должны понести заслуженное наказание, чтобы любой, кому взбредет в голову повторить этот "подвиг", знал, что его ждёт!" - написал Меликов в своем telegram-канале.

По его словам, с пациентом, над которым издевались женщины, "всё хорошо". "Будем держать на контроле его состояние и позаботимся, чтобы к нему и ко всем другим пациентам относились должным образом", - пообещал он. Глава Дагестана также поручил Минздраву "тщательно проверить работу диспансера и при необходимости принять и другие кадровые решения по нему".

"Кавказский узел" также писал, что ранее пользователи соцсети раскритиковали Минздрав Дагестана за равнодушие к проблеме с очередями в медучреждениях и призвали их посетителей писать жалобы.

Ранее работа Минздрава Дагестана неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

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