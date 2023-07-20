Видео издевательств над пациентом в Махачкале стало основанием для проверок

20 июля 2023, 17:28

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Минздрав и прокуратура Дагестана приступили к проверкам после появления в соцсети видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического интерната подвергала издевательствам пациента.

Видео издевательств над обездвиженным пациентом в одном из дагестанских психоневрологических интернатов опубликовал сегодня Telegram-канал Mash Gor.

Как следует из видео, сотрудница учреждения накрывает подушкой лицо пожилому мужчине, который привязан к кровати. Происходящее на видео снимает женщина, за кадром слышен ее смех.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила, что сотрудница Республиканском психо-неврологическом диспансера будет привлечена к ответственности.

"Бесчеловечное отношение к пациентам, тем более к пациентам психо-неврологического профиля, которые находятся в беззащитном состоянии, недопустимо и будет пресекаться самым жестким образом. Выезжаю лично проверить условия лечения пациентов в Республиканском психо-неврологическом диспансере. После служебной проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы для соответствующего наказания сотрудницы, издевавшейся над пациентом.

Будет сделано всё, чтобы такие случаи были невозможны!" - приводятся ее слова в Telegram-канале ведомства. Глава республиканского Минздрава отчиталась, что выехала в учреждение, чтобы проверить условия пребывания пациентов.

Прокуратурой организована проверка в связи с информацией о жестоком обращении с пациентом в медицинском учреждении в Махачкале. "По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что ранее пользователи соцсети раскритиковали Минздрав Дагестана за равнодушие к проблеме с очередями в медучреждениях и призвали их посетителей писать жалобы.

Ранее работа Минздрава Дагестана неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

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