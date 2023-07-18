Акция протеста у базы миротворцев в Степанакерте продолжается четвертые сутки

18 июля 2023, 13:35

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Жители Нагорного Карабаха четвертые сутки проводят акцию протеста у базы российских миротворцев, требуя разблокировки Лачинского коридора. К аналогичному протесту в центре Степанакерта примкнул спикер парламента Артур Товмасян.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку с требованием разблокировать Лачинский коридор. Свою акцию Арутюнян начал в палатке перед президентским зданием, пообещав, что забастовка продлится неделю.

14 июля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян объявил о начале всенародного движения по разблокировке коридора. В тот же день на площади Возрождения в Степанакерте и около аэропорта, где расположена база миротворцев, были установлены палатки и началась «круглосуточная сидячая народная акция с требованиями разблокировать коридор и прекратить деблокаду Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")».

17 июля в 23 часа по местному времени (22 мск) спикер Национального собрания Артур Товмасян созвал экстренное совещание парламента, на котором заявил лидерам фракций и комиссий, что присоединяется к сидячей забастовке на площади Возрождения с участием президента Араика Арутюняна, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы парламента Нагорного Карабаха.

По его словам, Товмасян заявил, что «полная осада Арцаха изо дня в день приводит к наихудшей крайности, которая вызовет необратимые последствия», и что «сидячая забастовка - одна из крайних мер борьбы, но не самая крайняя».

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля участники акции протеста в Степанакерте призвали международное сообщество отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Они также обратились к Красному Кресту и миротворцам с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора. 15 июля активисты призвали соотечественников пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП.

Сидячая забастовка продолжается в палатках круглосуточно, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жители Степанакерта и Аскеранского района.

"Мы продолжаем требовать, чтобы РМС [российские миротворческие силы] добросовестно выполняли взятые на себя обязанности по отношению к народу Арцаха, чтобы РФ, Армения и весь мир начали работу по разблокировке коридора", - сказал, в частности, житель Аскерана Лендруш Саргсян, проводящий забастовку в палатке перед Степанакертским аэропортом с вечера 14 июля.

Он отметил, что и другие жители Аскеранского района находятся в палатке круглосуточно. "Несколько десятков человек. Организована смена. Еду и воду тоже организовывают жители Аскерана. Въезду и выезду на базу РМС не мешаем, но постоянно напоминаем, зачем мы находимся в палатке. Мы требуем, чтобы открыли дорогу жизни, мы требуем безопасной жизни, мы требуем мира для наших детей", - заявил Саргсян.

Днем жительницы Аскеранского района сменяют некоторых участников акции в палатке, чтобы они могли пойти домой отдохнуть, рассказала Анаит Шамирян из Аскерана. "Привозим еду и воду. Все организовываем сами: из дома, огорода, привозим на общественном транспорте, так как из-за [отсутствия] топлива нет другой [транспортной] связи. Каждая смена заменяет предыдущую на несколько часов. И так несколько смен за сутки. Каждый раз, когда рядом с палаткой проезжает машина РМС, мы скандируем: «Откройте дорогу жизни!». Также мы постоянно держим связь с участниками палаточной акции в Степанакерте. Информируем и делимся о текущей ситуации", - рассказала активистка.

Помимо президента и спикера парламента, к акции должны присоединиться все бывшие и действующие "госдеятели, чиновники, военные", высказал мнение участник палаточной акции на площади Возрождения Каро Думаян.

Он отметил, что все пять палаток на площади заняты жителями Степанакерта, их требования остаются неизменными – деблокада Нагорного Карабаха.

"Мир должен услышать нас. Как можно, чтобы 120 тысяч человек оказались на грани физического уничтожения, этнической чистки, а мировое сообщество не реагировало на это? Такое в голове не укладывается. Поэтому мы будет продолжать акцию до тех пор, пока дорога жизни не будет разблокирована", - сказал житель Степанакерта, участник акции Жирайр Карапетян.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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