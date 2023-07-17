Президент Нагорного Карабаха объявил забастовку с требованием снять блокаду

17 июля 2023, 21:46

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил сегодня сидячую забастовку с требованием разблокировать Лачинский коридор. Он пообещал, что акция продлится неделю, за ней последуют жесткие шаги.

Перед началом акции Арутюнян обратился к карабахцам, отметив, что уже семь месяцев Азербайджан блокирует Нагорный Карабах, нарушая все международные нормы прав человека, и пренебрегает всеми решениями международных структур и организаций о разблокировке Лачинского коридора.

Он отметил, что "в Арцахе гуманитарная катастрофа достигла критический ситуации". "Сидячая забастовка продлится неделю. После, если наше требование не будет выполнено, и не будет деблокады Арцаха, с нашей стороны последуют жесткие шаги" - заявил президент.

Сидячую забастовку Арутюнян проводит перед президентским зданием, в палатке.

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