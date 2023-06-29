Перспективы вашингтонских переговоров Армении с Азербайджаном поставлены под сомнение

29 июня 2023, 13:47

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Азербайджан продолжает блокаду Нагорного Карабаха, что является свидетельством отсутствия желания идти на компромисс в мирных переговорах в Вашингтоне, считает политобозреватель Акоп Бадалян. Перед встречей в Вашингтоне обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта. Это указывает, что у сторон сохраняются разногласия по ряду вопросов, в том числе по Карабаху, указал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июня в Вашингтоне начался новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Армянский аналитик указал на отсутствие предпосылок для достижения компромисса

Армения вряд ли подпишет мирный договор или рамочное соглашение без достижения договоренностей по вопросам о гарантиях безопасности армян Нагорного Карабаха, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, международных механизмов гарантий мирного договора, перекрытия Лачинского коридора и блокады Нагорного Карабаха, считает политобозреватель Акоп Бадалян.

"Нет каких-либо предпосылок, что Баку готов на компромисс. Наоборот, Азербайджан продолжает блокаду Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), игнорируя призывы международного сообщества открыть дорогу. Игнорируется также решение Международного суда. Более того, азербайджанская провокация параллельно со стартом вашингтонской переговоров стоила жизни четырех военных. И таких фактов множество, не говоря уже о риторике военно-политического руководства Азербайджана, в том числе милитаристической", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Все эти факторы говорят об отсутствии прогресса в переговорах, считает аналитик. "К такому выводу приходишь, оценивая доступные сведения о переговорах. Есть или нет закулисных договоренностей, отличающихся от информации в публичном пространстве. Если такие договоренности и есть, то реализация политических договоренностей возможна силовым путем", – полагает политобозреватель.

Вопрос гарантий безопасности принципиален для Армении, считает он. "Однозначно оценивать способность Армении защищать свою позицию, сложно. События могут развиваться непредсказуемо, особенно, учитывая, что международное сообщество проявляет лояльность на применение Азербайджаном силы. Запад и Россия борются за влияние в регионе, но геополитические центры не хотят конфронтации с Азербайджаном. Азербайджан пользуется этой лояльностью", – подчеркнул Бадалян.

Странам, которые изъявили желание стать посредниками в мирном урегулировании, Армения должна поставить условие к каким конкретным шагам они готовы по сдерживанию агрессивной политики Азербайджана, считает политобозреватель.

"Если посредники не готовы привлекать Баку к ответственности за применение силы или угрозу применения силы, переговорный процесс не может быть мирным. Если ситуацию не изменить, Баку продолжит политику силового давление, пытаясь диктовать условия, Ереван продолжит сопротивляться, что, в конечном итоге, скажется на стабильности, и ситуация останется напряженной", – пояснил он.

Если Россия станет действовать более жестко с Азербайджаном и Турцией, это приведет к конфликту, считает аналитик. "А они очень важные партнеры для России в противостоянии с Западом", – обратил внимание Бадалян.

Также он считает, что мятеж Пригожина не связан с активностью Запада на Южном Кавказе и активацией США в переговорном процессе. "Кремль, на мой взгляд, максимально контролировал бунт с самого начала. Сомнительно, что мятеж может привести к новому балансу и новой ситуации в регионе", – сказал он.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Кроме того, Бадалян полагает, что Запад не готов к вводу миротворческого контингента в Нагорный Карабах. "Ввод миротворческих войск выгоден в случае полноценного контроля над ситуацией. Если страна, которая возьмет на себя это обязательство, сможет сдерживать Азербайджан от эскалации, потребует признать реальность, сложившуюся после 9 ноября [окончания осенней войны]. Но Азербайджан не откажется от своей политики, и чей бы контингент не был введен в Арцах", – считает аналитик.

Ни одна из стран не желает на себя брать ответственность за регион, так как не желает конфликта с Азербайджаном, заключил политобозреватель.

Аналитик из Баку исключил участие третьих стран в урегулировании конфликта

Во время предыдущих встреч Армении и Азербайджану не удалось достичь прогресса по ряду ключевых вопросов, которые вероятно сейчас обсуждаются в Вашингтоне, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Армения, выражая готовность признать территориальную целостность Азербайджана, в то же время выдвигает условие – создание международного механизма гарантий для обеспечения прав и безопасности армян Карабаха. Баку же заявляет, что вопрос о правах и безопасности армянского населения региона должно регулироваться Конституцией Азербайджана. При этом армянам Карабаха гарантируется те же права, как и всем другим гражданам страны", – сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан готов к диалогу с карабахскими армянами по вопросам регулирования их последующей жизни в рамках азербайджанского государства, отметил он. "Баку считает, что предметом диалога должны быть вопросы реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Поэтому переговоры между Баку и Ханкенди (Степанакертом) могут быть в "вертикальной конфигурации", а не «горизонтально» как между равноправными субъектами", – пояснил Джуварлы.

Азербайджан не может допустить, чтобы в этих переговорах принимали участие третьи страны, так как в этом случае это будет ограничением его суверенитета. "Создание очередного международного формата приведет только консервации конфликта и он когда-нибудь вновь вспыхнет", – пояснил аналитик.

Перед Вашингтонской встречей стороны не демонстрировали изменения в позициях и это не прибавляет оптимизма относительно итогов вашингтонской встречи. Кроме того, перед этими переговорами обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта. Эскалация могла быть спровоцирована третьими силами, чтобы сорвать переговоры в Вашингтоне, в том числе Россией, считает он.

"Россия очень ревностно относится к посредническим инициативами США и ЕС. В Москве усматривают в этом вытеснение России из региона. В то же время, международные позиции России сильно ослабли в результате того, что происходит на Украине. А история с мятежом с Пригожиным добавило Москве внутренних и международных проблем", – сказал Джуварлы.

Интерес к достижению мира на Южном Кавказе проявляют США, так как этот регион представляет для них геополитический интерес, подчеркнул он. "В нынешних реалиях США понимают, что без сотрудничества и партнерства с Азербайджаном – самым большим и богатым ресурсами государством региона им достичь своих целей не удастся. Но добиться расположения Азербайджана американцы могут, если будут учитываться его устремления по полному восстановлению своей территориальной целостности", – считает Джуварлы.

Американское посредничество сулит выгоды обеим сторонам, так как Армения в случае достижения мира получит доступ к инвестициям из США и Евросоюза, решит вопрос с длительным конфликтом с Турцией. Однако Вашингтон избегает давления на стороны, и предпочитает, чтобы они договаривались сами, обратил внимание Тогрул Джуварлы.

Напомним, 1 июня в Кишиневе прошла встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. На встрече обсуждалась делимитация границ и подписание мирного договора между Баку и Ереваном, безопасность и права жителей Нагорного Карабаха, разблокировка коммуникаций в регионе.

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