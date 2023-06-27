Аналитики в Ереване оценили вероятность разблокировки Лачинского коридора

27 июня 2023, 21:28

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Декларируя готовность частично разблокировать Лачинский коридор, Азербайджан на деле стремится полностью лишить Нагорный Карабах наземного сообщения с Арменией и реализовать проект интеграции региона, заявили политологи Армен Варданян и Давид Карабекян. Вероятность частичной разблокировки коридора зависит от готовности властей Армении защищать национальные интересы, подчеркнула политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку готов возобновить пропуск по Лачинскому коридору транспортных средств Международного комитета Красного Креста для перевозки жителей Нагорного Карабаха, нуждающихся в медицинской помощи, и медикаментов. Кроме того, Азербайджан предложил также использовать с этой целью дорогу из Агдама в Степанакерт. Азербайджанские аналитики сочли это предложение правомерным и целесообразным с логистической точки зрения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. 25 июня стало известно, что Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору.

Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан. Власти призвали жителей Нагорного Карабаха к жесткой экономии. 23 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанские силовики установили бетонные блоки на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает предложение об эксплуатации дороги предсказуемым, после того, как Азербайджан перекрыл бетонными блоками дорогу через мост. "Открытие дороги через Агдам можно было предположить. Баку этого не делал раньше, так как Агдам все еще был в руинах, а сейчас есть какая-то инфраструктура, которой Баку может воспользоваться. Что касается реальности этого предложения, то это абсолютный абсурд. Куда Красный Крест должен везти больных через Агдам? В Баку?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Айрумян назвала предложение Баку зондированием с целью оценить степень готовности армянской стороны к уступкам. "Неслучайно, что после принятия резолюции ПАСЕ по Лачинскому коридору, а также обсуждения в Конгрессе США Баку снял бетонные заграждения, привез иностранных дипломатов к мосту, чтобы показать, что коридор открыт. Резолюция ПАСЕ стала важной констатацией факта, что Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), в блокаде, до этого Баку удавалось в международном политическом и информационном пространстве создавать видимость, что коридор открыт, но армяне упрямо не едят по нему. Закрытие дороги подтвердила и миссия европейских наблюдателей, которая с вертолета провела мониторинг дороги", - подчеркнула она.

ПАСЕ в резолюции от 22 июня призвала Азербайджан пригласить едлегацуию Своета Европы и другие международные организации в Лачинский коридор.Ассамблея также заявила, что Азербайджану следует "приложить все усилия для свободного и безопасного движения в обоих направлениях по Лачинскому коридору". и призвала "без промедления и препятствий восстановить поставки электроэнергии и газа, а также согласовать новый маршрут поставок газа и электросети через территорию Армении, а не Азербайджана", следует из текста резолюции, опубликованной на сайте ПАСЕ.

На фоне начавшихся сегодня в Вашингтоне переговоров глав МИД Армении и Азербайджана есть вероятность, что коридор будет частично открыт, но это зависит от готовности армянской стороны защищать национальные интересы, отметила Айрумян политобозреватель. "Армянская сторона должна наотрез отказываться от любых торговых или коммерческих отношений между Арцахом и Азербайджаном», - считает Айрумян.

О необходимости следовать трехстороннему заявлению говорит МИД России и некоторые круги в Армении, пояснила она. "В обсуждениях ПАСЕ не звучала ссылка на трехстороннее заявление. Этот документ не воспринимается как легитимный. Он исчерпал себя, и Азербайджан, и Россия нарушали его положения неоднократно. Сегодня речь не о том, чтобы вернуться к трехсторонним договоренностям, а о создании новых форматов и подписании неких промежуточных договоренностей, в которых упомянут Лачинский коридор", - сказала политобозреватель.

Азербайджан стремится полностью лишить Нагорный Карабах наземного сообщения с Арменией, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян. По его словам, Баку также пытается оказать психологическое воздействие на жителей Нагорного Карабаха, чтобы они смирились с неизбежной интеграцией в Азербайджан. "Больных по этой дороге нереально перевезти в армянские медучреждения. И следующим шагом Баку потребует, что армяне Арцаха лечились в Азербайджане", - отметил он.

Согласно Google Earth, трасса Степанакерт-Агдам расположена в противоположной стороне от дороги Степанакерт-Горис.

Кроме того, Баку манипулирует, пытаясь скрыть от международного сообщества, что Нагорный Карабах в полной блокаде, добавил Варданян. Он отметил, что Азербайджан нарушил все трехсторонние договоренности, заключенные под эгидой России. "Азербайджан нарушил все положения трехстороннего заявления и договоренности о разблокировке коммуникаций. И эту политику он продолжит в будущем. Более того, Баку стремится добиться от Армении подписания отредактированной версии этого заявления. Глава МИД Армении отказался от московской встречи именно по этой причине, потому что при посредничестве России попытались навязать новые договоренности", - пояснил он.

Азербайджан продолжит эту политику, пока не будет резкой реакции Армении, считает политолог. "Если бы Армения не согласилась покорно отдать Азербайджану дорогу Горис-Капан, если бы оказали сопротивление, то Баку вел бы себя более осмотрительно. Азербайджан видит, что Армения не оказывает сопротивления, ведут максималистскую политику", - подчеркнул Варданян.

Политолог Давид Карабекян разделяет мнение, что Азербайджан реализует проект интеграции Нагорного Карабаха. "И в этом Баку помогает Москва, а под кремлевским давлением Ереван и особенно активно официальный Степанакерт, который блокировал строительство альтернативного коридора [из Армении в Арцах] через Корнидзор, релокацию систем электроснабжения и газоснабжения, а также позволил перекрыть дорогу через Лисагор. Все это упорно обходят молчанием как власти Арцаха, так и псевдополитические силы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Карабекян отметил, что ему ничего неизвестно на счет договоренностей Нагорного Карабаха и Азербайджана о транспортных коммуникациях.

"Глава МИД России неоднократно заявлял о прогрессе в ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном по вопросам взаимного разблокирования и эксплуатации транспортных коммуникаций согласно трехстороннему явлению. Предполагалось, что Армения представляет и интересы Арцаха, а также, что речь идет и о бесперебойной работе уже действующих коммуникаций. Лачинского коридора, параметры которого были зафиксированы в трехстороннем заявлении", - пояснил Карабекян.

Красный Крест согласовывает свои передвижения со всеми сторонами, пояснила глава коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуни.

"Вопросы обсуждаются в рамках конфиденциального диалога. Поэтому комментировать конкретное предложение мы не можем. Единственное, могу разъяснить, что, несмотря на обсуждение со сторонами разных вопросов, главным для нас является обеспечение безопасного передвижения. В итоге приходим к решению, которое допустимо для всех и учитывает интересы лиц, задействованных в этом", - заявила она "Кавказскому узлу".

МККК перевозит также определенные медикаменты и предметы первой необходимости для медицинских учреждений, чтобы обеспечить их минимальное функционирование, добавила Аматуни. "У Красного Креста баз как таковых нет, есть еще один офис в Горисе, там же есть склад. Медикаменты МККК не закупает, их выделяет Минздрав", - заключила глава программ.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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