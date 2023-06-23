Азербайджан перекрыл бетонным заграждением Лачинский коридор

23 июня 2023, 18:44

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Бетонные блоки установлены азербайджанскими силовиками на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре, заявил сегодня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан. Власти призвали жителей Нагорного Карабаха к жесткой экономии.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Азербайджан перекрыл бетонными блоками единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией (Лачинский коридор), сообщил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха. "22 июня азербайджанская сторона установила бетонные блоки на мосту Хакари, полностью заградив проезжую часть единственной дороги жизни, соединяющей Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) с Арменией, и сделав движение по ней автотранспорта технически невозможным. Таким образом, всего за месяц Азербайджан превратил свой незаконно установленный блокпост на дороге в Лачинском коридоре в военный опорный пункт с бронетехникой, инженерными заграждениями и вооруженным персоналом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Инфоштаба.

Правительство непризнанной республики заявило, что "все действия азербайджанской стороны", в том числе акция экоактивистов, перекрытие поставок газа и электричества, стрельба по мирным жителям и препятствование сельскохозяйственным "носят преднамеренный и спланированный характер и направлены на то, чтобы сделать жизнь армян в Арцахе невозможной".

К сообщению приложено видео, на котором кран достает из кузова грузовика бетонные блоки и ставит их поперек дороги. Установка проводилась в присутствии бронемашины с российским флагом, следует из видео.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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