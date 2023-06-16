Власти Нагорного Карабаха призвали жителей к жесткой экономии

16 июня 2023, 22:49

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Из-за полной остановки гуманитарных перевозок по Лачинскому коридору Нагорный Карабах переходит на режим жесткой экономии, сообщил госминистр Гурген Нерсисян. Минздрав непризнанной республики заявил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня карабахский омбудсмен сообщил, что азербайджанские пограничники запретили въезд в Нагорный Карабах трем жителям Степанакерта, двум женщинам и ребенку. Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян обратился сегодня к населению и хозяйствующим субъектам с призывом перейти к жесткой экономии и обеспечивать равное распределение товара в продаже, передал корреспондент "Кавказского узла". По словам Нерсисяна, на режим жесткой экономики государственная система Нагорного Карабаха перешла с 15 июня в связи с полным закрытием Лачинского коридора.

"Прекращена перевозка гуманитарных грузов, осуществляемая миротворческими силами, также невозможно осуществить процесс перевозки больных в Армению для оказания медицинской помощи через МККК. Поэтому призываю хозяйствующих субъектов ответственно относиться к реализации оставшегося товара в магазинах, организовывать ее на основе оценки имеющихся у них возможностей и принципа равного распределения", - сказал госминистр в прямом эфире, который транслировался на его официальной странице в Facebook*.

С 15 июня прекращены все виды гуманитарных перевозок, в том числе поставки продовольствия и медикаментов, в связи с этим Минздрав Нагорного Карабаха вынужден через некоторое время прекратить плановые операции, заявил сегодня представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Минздрава напомнил, что плановые операции в Нагорном Карабахе были прекращены с началом блокады и частично возобновились лишь в мае. «Имеющиеся в наличии медикаменты и медсредства позволят медучреждениям работать некоторое время, но через несколько дней дефицит начнет чувствоваться, и гуманитарный кризис перейдет в гуманитарную катастрофу. И без того скудные запасы в медицинских учреждениях сокращаются день ото дня», - заявили в ведомстве.

Сотрудник Минздрава отметил, что "вчера и сегодня" миссии Красного Креста не удалось организовать запланированную перевозку больных в Армению и их возвращение в Нагорный Карабах. Из-за запрета на гуманитарные рейсы для тяжелобольных, состояние пациентов, которым требуется лечение в Армении, в ближайшее время ухудшится.

"Сегодня, 16 июня, была запланирована передача 27 больных и их родственников в профессиональные медицинские центры Армении для оказания неотложной медицинской помощи, а также возвращение в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) 25 больных и их родственников. Из-за полного запрета <перевозок> это опять стало невозможно», - отметили в пресс-службе Минздрава.

За все время блокировки Лачинского коридора 435 жителей Нагорного Карабаха лишились возможности получить оперативное лечение, а около 3900 человек, в том числе 550 детей, не смогли вернуться домой, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха. Только часть этих людей вернулась домой или была перевезена на лечение при поддержке Красного Креста и российских миротворцев.

По информации Инфоштаба, беспрепятственно проехать по трассе Степанакерт - Горис не смог ни один гражданин. За 187 дней блокады все въезды и выезды людей по этой трассе происходили исключительно в сопровождении Красного Креста и российских миротворцев, при этом за последние три дня случаев даже сопровождаемого въезда или выезда жителей непризнанной республики не было.

Из-за сокращения поставок товаров с начала блокады деятельность приостановили 860 хозяйствующих субъектов - это более 20% всех предприятий в Нагорном Карабахе. Остальные предприятия вынужденно сократили объем работы или действуют с государственной поддержкой; работы и дохода из-за блокады лишились 11 тысяч человек.

Работник торговой точки по продаже овощей и фруктов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ждал большую партию помидоров и абрикосов из Армении 15 июня.

«Из местной продукции пока есть огурцы, зелень и черешня с вишней. Урожай помидоров и других овощей и фруктов еще не поспел, поэтому заказываем из Армении, но поставок не было, а люди все приходят и спрашивают. Те продукты, что у меня были, я распределил в целлофановые пакеты: по килограмму на одного человека, чтобы многим досталось. Теперь у меня в магазине пусто. Если полная блокада затянется, то мне придется закрыть магазин, оставить мою семью без дохода, а двоих работников без работы», - сказал владелец продуктового магазина в Степанакерте Вазген Андриасян.

Жительница Степанакерта Лаура Саргсян планировала организовать небольшой праздник по случаю дня рождения внуков, но его пришлось отложить: организаторы мероприятий пояснили, что не смогут обеспечить детский праздник со свежими овощами и фруктами.

«С первого дня блокады мы не проводили никаких мероприятий, даже Новый год отмечали более чем скромно. Только сейчас решили детям устроить праздник, чтобы они немного отвлеклись, соседских детей позвать. Теперь все надо отменить, а детям объяснить, что подарки не будут привезены и застолья не будет», - сказала женщина корреспондента "Кавказского узла".

Аня Варданян с декабря не имела возможности обнять дочь-студентку, которая учится в Ереване. «На зимние каникулы она не смогла приехать, весной также не смогла. Появилась надежда, что летом приедет, но дорога закрылась. Просто ужасное состояние», - пожаловалась она.

Армине Саргсян переживает за тяжелобольную мать, которой поставили онкологический диагноз: семья два месяца готовила документы, чтобы обеспечить женщине лечение в Армении.

"Пока результаты обследования изучали, пока эпикриз составляли, заново сдавали анализы, пока комиссия решила, что человек может поехать на лечение, матери становилось все хуже. Моей матери нет даже 60 лет, она должна пройти лечение. Мы, дети и внуки, верим, что в Армении ей помогут. Я должна была сопровождать ее в поездке, запланированной на конец месяца. Теперь, когда дорога закрыта, мы все сильно переживаем. Красный Крест и наш Минздрав не знают, что ответить на мои вопросы, лишь разводят руками», - рассказала жительница Нагорного Карабаха.

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