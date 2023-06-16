Нагорный Карабах призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан

16 июня 2023, 04:53

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МИД и омбудсмен Нагорного Карабаха оценили действия Азербайджана в Лачинском коридоре как демонстративное нарушение своих международных обязательств.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня Азербайджан заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения в ответ заявила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Военное ведомство Армении сообщило об обстреле позиций в районе села Тех азербайджанскими военными, по данным погранслужбы Армении, ранения получил один пограничник. Азербайджанские пограничники после инцидента в Лачинском коридоре заблокировали проезд пациентам, которых Красный Крест вез на лечение в Армению, а также жителям Нагорного Карабаха, ехавшим в Горис при посредничестве российских миротворцев, сообщило правительство непризнанной республики.

Азербайджан установил пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор 23 апреля. Красный Крест после этого приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медицинские центры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 26 мая эти перевозки были возобновлены. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

«Полное закрытие Лачинского коридора, и без того используемого в ограниченном режиме и исключительно для гуманитарных целей из-за продолжающейся уже более 6 месяцев незаконной блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказский узел"), является еще одной практической демонстрацией грубого нарушения Азербайджаном своих международных обязательств, пренебрежением основополагающими нормами международного права, в том числе юридически обязательным решением Международного суда ООН. По сути, незаконно установленный контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре используется Азербайджаном сугубо в качестве инструмента продолжения политики этнической чистки», - заявило внешнеполитическое ведомство Нагорного Карабаха.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Действия Азербайджана приобретают" все более угрожающий характер", предупредил МИД, который охарактеризовал решения, принятые Баку как "незаконные и агрессивные шаги, которые должны получить адекватную политическую оценку и осуждение со стороны международного сообщества и, прежде всего, всех вовлеченных в процесс сторон".

«Гуманитарный характер и жизненно важное значение Лачинского коридора для народа Арцаха были чётко отражены в Трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, согласно которому коридору был предоставлен особый режим», - говорится в заявлении омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, опубликованном на его официальной странице. Блокирование проезда он охарактеризовал как "преднамеренное и преступное". "Блокирование Азербайджаном гуманитарных перевозок ещё больше углубляет гуманитарный кризис, вызванный блокадой Арцаха», - заявил Степанян.

Все хозяйствующие субъекты информированы, что заявки на привоз сельхозпродукции приостановлены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве сельского хозяйства Нагорного Карабаха. «В связи с введенным Азербайджаном 15 июня запретом на все виды гуманитарных перевозок между Горисом-Степанакертом и встречными направлениями, Министерство сельского хозяйства Республики Арцах с сегодняшнего дня не будет принимать заявки на привоз и предоставление сельхозпродукции. В случае возобновления грузоперевозок министерство предоставит дополнительную информацию», - сообщил представитель ведомства.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны

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