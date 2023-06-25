25 июня 2023, 15:01

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Международный комитет Красного Креста сегодня перевез 15 пациентов из Степанакерта в медцентры Армении после 10-дневной приостановки гуманитарных рейсов по Лачинскому коридору, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. 23 июня власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан 22 июня перекрыл бетонными блоками на мосту Хакари единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. 190 тяжелобольных пациентов не могут выехать на лечение в Армению, сообщили 23 июня в Минздраве Нагорного Карабаха.

После установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и возобновил ее лишь 26 мая. При этом невозможно перевозить лежачих больных, так как азербайджанская сторона не пропускает реанимобили карабахских медцентров, а у МККК нет реанимобилей, заявил 9 июня инфоштаб Нагорного Карабаха. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Сегодня "после десятидневной полной блокады" возобновилась перевозка больных из Нагорного Карабаха в Армению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха. 15 пациентов с сопровождающими были перевезены из Республиканского медцентра в Степанакерте в медицинские центры Армении при посредничестве МККК.

По данным министерства, сегодня на автомобилях МККК также планируется вернуть в Нагорный Карабах 16 пациентов, которые ранее были направлены в Армению, а также привезти в Нагорный Карабах медикаменты и предметы медицинского назначения, сообщает News.am.

В отделении неонатологии и реанимации медцентра «Аревик» находятся четыре ребенка, в реанимации ЗАО «Республиканский медицинский центр» - восемь пациентов, из них трое в критическом состоянии, рассказал сотрудник Минздрава.

24 июня на вертолете с помощью миротворцев из Степанакерта в Ереван был перевезен годовалый ребенок, находящийся в критическом состоянии с диагнозом "вирусный энцефалит", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

"Ребенок двое суток находился в тяжелом состоянии в отделении неонатологии и реанимации детского медицинского центра «Аревик» в Степанакерте. Он 24 июня был доставлен в специализированный медицинский центр Республики Армения для оказания надлежащей медицинской помощи. Его состояние остается критическим", - сообщил он.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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