Карабахский Минздрав назвал число тяжелобольных пациентов

23 июня 2023, 23:06

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190 тяжелобольных пациентов не могут выехать на лечение в Армению из-за запрета движения по Лачинскому коридору, в непризнанную республику также не поступают лекарства, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан. Власти призвали жителей Нагорного Карабаха к жесткой экономии. Сегодня власти Ннагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан перекрыл мост через реку Хакари бетонными блоками.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Перекрытие Лачинского коридора бетонным ограждением помощник госминистра Нагорного Карабаха, правозащитник Артак Бегларян назвал очередной провокацией Азербайджана.

"Азербайджанская сторона прибегла к очередной провокации и преступным действиям, перекрыв бетонным заграждением единственную дорогу. Фактически, помимо незаконной установки пропускного пункта и блокирования дороги путем установки бронетехники, Азербайджан сейчас демонстративно блокирует дорогу, препятствуя любому движению, в том числе для машин Красного Креста и российских миротворцев", - отметил Бегларян на своей странице в Facebook*.

Он подчеркнул, что случившееся "в очередной раз демонстрирует преступные цели властей Азербайджана, направленные на полную изоляцию народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") от внешнего мира".

Из-за полной блокады с 15 июня, которая привела к дефициту лекарств и необходимых медпрепаратов, в результате отмены всех плановых операций и обследования, количество тяжелобольных в реанимации и больных в стационаре растет, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха.

"Уже девятый день Арцах находится под полной блокадой Азербайджана без какого-либо гуманитарного движения, и около 190 пациентов с различными диагнозами ждут возможности быть переведенными в медицинские учреждения Республики Армения для получения соответствующего лечения. В срочной транспортировке нуждается годовалый ребенок с диагнозом вирусный энцефалит с геморрагическим компонентом, который в настоящее время находится в отделении неонатологии и реанимации детского медицинского объединения "Аревик". В Республиканском медцентре в Степанакерте находятся на стационарном лечении 96 пациентов, в реанимации — семь пациентов, из них четыре — в критическом состоянии. В медицинском центре "Аревик" находятся на стационарном лечении 33 ребенка, из них один - в тяжелом состоянии", - сообщила пресс-служба Минздрава Нагорного Карабаха.

В Нагорный Карабах также не поступают предметы медицинского назначения и медикаменты. "В связи с приостановкой ввоза лекарственных средств во всех медицинских учреждениях республики по-прежнему приостановлены все плановые обследования и вмешательства. Минздрав в эти дни создал запасы лекарств и предметов медицинского назначения, но их очень мало, и если ситуация сохранится, система столкнется с серьезными проблемами", - отметила сотрудник пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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