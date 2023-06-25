Сняты ограничения на проезд по трассам Ростовской области

25 июня 2023, 13:39

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Власти Ростовской области отменили ограничения на проезд по трассам, введенный из-за мятежа Евгения Пригожина. На ремонт более 10 тысяч квадратных метров дорог, поврежденных военной техникой "Вагнера", потребуется два дня, сообщил мэр Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Власти Ростовской области ограничили въезд в регион со стороны Краснодарского и Ставропольского краев и из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд из Ростовской области свободен, сообщила пресс-служба губернатора.

Утром 24 июня в связи с мятежом Пригожина губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. В городе были отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные. Также было перекрыто движение по трассе М-4 "Дон" в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону. Позднее Голубев призвал водителей не выезжать на трассу М-4 "Дон".

Ограничения на движение по всем трассам в Ростовской области и на въездах в Ростов-на-Дону сняты, сообщил представитель областного управления МЧС. "Движение открыто", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону, специалисты провели обследование дорог, по которым прошла военная техника, сообщил сегодня глава администрации города Алексей Логвиненко.

"По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский. Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня", - написал он в своем телеграм-канале.

Очевидцы сообщили 24 июня, что бойцы "Вагнера" начали устанавливать в центре Ростова-на-Дону шлагбаумы из противотанковых мин, перекрывать и минировать дороги. Ранее в тот же день около штаба ЮВО, занятого бойцами ЧВК, был слышен взрыв, после этого на Буденновский проспект въехала военная техника.

Территорию вокруг здания штаба ЮВО "коммунальщики привели в порядок", отчитался глава администрации. "Вчерашние события не сказались на работе коммунальных служб. Техника и дворники работали по своему привычному графику. К уборке приступили в 5 утра. Убран мусор в том числе в районе штаба ЮВО, ростовского цирка, ТЦ "Астор", на Буденновском, Пушкинской, Максима Горького, очищены урны, выполнено подметание на остановочных комплексах", - сообщил Логвиненко.

Железнодорожный и автовокзалы работают "в штатном режиме", билеты в продаже, сообщил представитель правительства области Сергей Тюрин. "Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в Ростов после выходных. Заторов на дорогах нет", приводит сегодня его слова 161.ru.

В пресс-службе губернатора Василия Голубева сообщили сегодня, что точная сумма ущерба после событий в Ростове-на-Дону будет известна завтра, 26 июня, пишет издание.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

В штабе ЮВО Евгений Пригожин озвучил угрозы и ультиматумы заместителю министра обороны, бывшему главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову и заместителю начальника генштаба Владимиру Алексееву. Пригожин потребовал встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

Вооруженный мятеж Пригожина стал следствием его предельно обострившегося конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу, и действия Пригожина были спонтанными, но ожидаемыми, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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