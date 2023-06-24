Голубев предостерег водителей от поездок по трассе "Дон"

24 июня 2023, 12:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал водителей не выезжать на трассу М-4 "Дон".

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. В городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные. Также было перекрыто движение по трассе М-4 "Дон" в стороны Аксая на выезде из Ростова-на-Дону.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал обстановку в городе сложной.

Василий Голубев призвал жителей области не выезжать на трассу "Дон". "Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон"! Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон" на фоне сообщений о перекрытии нескольких участков трассы под Ростовом-на-Дону. "Просим выбирать маршруты в объезд М-4", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области открыт альтернативный путь движения в обход трассы М-4 "Дон". "В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград. Решение принято, чтобы избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 "Дон" по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону", - цитирует сообщение штаба "Интерфакс-Юг".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.