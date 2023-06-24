Аналитики назвали мятеж Пригожина итогом конфликта с Шойгу

24 июня 2023, 23:51

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Вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" стал следствием предельно обострившегося конфликта Евгения Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу. Действия Пригожина были спонтанными, но ожидаемыми, прокомментировали мятеж опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии, сам Пригожин утром 24 июня в сопровождении вооруженных бойцов вошел на территорию генштаба Южного военного округа, где озвучил угрозы и ультиматумы чиновниками Минобороны и Генштаба. Пригожин планировал дойти до Москвы, но уже вечером сообщил, что останавливает свой поход, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря, после чего бойцы ЧВК "Вагнер" стали покидать Ростов-на-Дону под аплодисменты местных жителей.

Около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в ходе вооруженного мятежа Пригожина произошел взрыв, очевидцы сообщили, что бойцы "Вагнера" устанавливали в центре города шлагбаумы из противотанковых мин , также было обстреляно здание ростовского "Ростелекома". Информация о событиях на юге России, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на странице "Мятеж Пригожина". "Кавказским узлом" подготовлена также справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Причиной вооруженного похода ЧВК "Вагнер" на Москву стал обострившийся конфликт Евгения Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу, и такое развитие событий было вполне ожидаемым, прокомментировали мятеж Пригожина опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Мнения о том, что к мятежу Пригожина подтолкнул личный конфликт с Шойгу, придерживается военный эксперт, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. "Был издан приказ, чтобы и вагнеровцы подписали контракт с Минобороны. Для Пригожина это неприемлемо из-за личных амбиций. А так как приказ издан, то его надо было или выполнить, или как-то иначе ответить. Как бывший уголовник, Пригожин ответил", - сказал Козюлин корреспонденту "Кавказского узла".

По оценке Козюлина, действия Пригожина были спонтанными и эмоциональными. "Вряд ли был дальний план. Действия Пригожина не продуманы и рискованны", - такой видит ситуацию эксперт.

Аналитик подчеркнул, что спустя небольшое время после заявления Пригожина о походе на Москву "фактор неожиданности уже исчез". "Растерянность в руководстве, наблюдавшаяся первые 10-15 часов, прошла. Власти консолидировались. Военные не спешат присягать Пригожину. Не хотят становиться под знамёна зэка. Одно дело за деньги сотрудничать, а другое - помогать ему совершать переворот. Даже в его войске отчаянных людей, готовых умереть за Пригожина, немного". - подчеркнул Козюлин.

По его мнению, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, с которым Пригожин беседовал сегодня в штабе Южного военного округа, на момент беседы "фактически оказался заложником".

Однако во время беседы с Евкуровым и Алексеевым Пригожин и его бойцы не предпринимали попыток ограничивать движения представителей Минобороны, а у Юнус-Бека Евкурова имелся с собой телефон, и Пригожин не препятствовал его использованию, следует из обнародованных телеграм-каналами видео.

Вадим Козюлин считает, что прямой связи действий Пригожина с украинским контрнаступлением нет. "Хотя понятно, что это происходит в контексте конфликта. А вообще "Вагнер" уже раньше отошёл с линии фронта на переформирование", - напомнил аналитик.

Евгений Пригожин действовал сгоряча и довольно спонтанно, согласился военный аналитик, полковник запаса, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Действия Пригожина он охарактеризовал как "закономерно-спонтанные". "Пригожин давно находился в режиме обвинений в адрес Минобороны. Он находился в высокой степени напряжения в боях за Артёмовск. Затем вагнеровцы вышли в тыл. А после так называемого авиаудара по лагерю ЧВК "Вагнер", хотя сейчас заявлено, что его не было, Пригожин объявил поход на Москву", - сказал Кошкин корреспонденту "Кавказского узла".

По оценке Андрея Кошкина, Пригожин действовал в Ростове-на-Дону аккуратно, "без крайних мер", Евкурова с Алексеевым в заложники не брал. Часть бойцов ЧВК "Вагнер"была введена в заблуждение, предположил аналитик. "Они же военные и просто беспрекословно выполняют поставленную задачу. Многие из них сами стали заложниками выполнения своих функциональных обязанностей", - отметил Кошкин.

Общество России довольно спокойно отреагировало на сегодняшние события, считает политолог Виталий Арьков. "Да, прозвучала информация о повышении мер безопасности, но это, скорее, для спокойствия общества. Если отключить новостные ленты, то тревожных моментов в окружающей действительности в подавляющем числе российских регионов и не заметишь. Даже в регионах, граничащих с Ростовской и Воронежской областями", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, на вопрос о том, связаны ли действия Пригожина с украинским контрнаступлением, должны ответить военные следователи.

"Кавказский узел" писал, что отряд "Ахмат" стал первым добровольческим подразделением, подписавшим контракт с Минобороны России. Это произошло на фоне пикировки главы Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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