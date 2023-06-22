Гварамия освобожден из тюрьмы

22 июня 2023, 23:30

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Ника Гварамия, помилованный сегодня президентом Грузии, на выходе из тюрьмы потребовал освобождения Михаила Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала директора телекомпании "Мтавари архи" Нику Гварамию. 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил Нику Гварамию к трем с половиной годам лишения свободы по делу о растрате, в ноябре того же года апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита назвала приговор политически мотивированным. К Саломе Зурабишвили обращались с призывом помиловать Гварамию омбудсмен Грузии, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации, также участники акций протеста требовали его помилования.

По версии следствия, в результате злоупотребления полномочиями со стороны Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Нику Гварамию у тюрьмы встречали сторонники. Он заявил, что президент освободила его "для страны и это прибавляет еи достоинства". Гварамия отметил, что также президент должна освободить и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. "В этой стране не будет мира, пока не освободят Саакашвили. В этой стране не закончится поляризация, пока не освободят Саакашвили", - заявил Гварамия в эфире етекомпании "Пирвели", которая вела прямую трансляцию от здания тюрьмы.

"Саломе сделала, как она думает достаточно, но еще много политзаключенных и поэтому много еще вперед", - отметил Гварамия. Он подчеркнул, что не считает себя помилованным, так как он невиновен.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Саломе Зурабишвили ранее заявила, что Саакашвили не будет освобожден даже в случае помилования. "Михаила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию, поскольку его обвиняют еще по трем делам", - говорится в заявлении, опубликованном 7 февраля на сайте президента Грузии.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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