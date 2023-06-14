14 июня 2023, 04:53

Два офицера вооруженных сил Армении обвинены в халатности

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Передано в суд дело майора и подполковника вооруженных сил Армении. Они обвиняются в халатности, из-за которой азербайджанские военные после осенней войны 2020 года завладели картами дислокации боевых позиций в районе села Хин Тахер, окружили армянских военных и нескольких из них взяли в плен.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). Большую часть пленных составили жители Ширакской области Армении. Часть из них возвращена на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы.

Генеральная прокуратура Армении завершила расследование дела против двух офицеров вооруженных сил Армении, чьи имена не названы. Следствие считает, что офицеры виноваты в том, что после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года азербайджанские военные завладели картой дислокации боевых позиций на участке Хин Тахер, после чего окружили боевой пост, пишут 13 июня "Новости-Армения".

По данным следствия, в ноябре 2020 года 120 военнослужащих 1-го стрелкового батальона Минобороны Армении под командованием одного из фигурантов дела - подполковника, перешли в подчинение командующего Армией обороны Нагорного Карабаха и заступили на боевое дежурство на 12 боевых позициях на восточном направлении участка Хин Тахер. В декабре того же года азербайджанские военные атаковали один из постов, где нес службу второй фигурант дела, майор. После 40-минутного боя военные под командованием майора отступили, боевая позиция перешла под контроль азербайджанских военных. Упомянутый майор при этом не забрал с собой карту расположения боевых позиций батальона, сообщает news.am.

В свою очередь подполковник доложил вышестоящему руководству об атаке противника и наличии раненых, но отметил, что ситуация успокоилась. Он отдал приказ личному составу оставаться на позициях и продолжать круговую оборону. В итоге личный состав был окружен. Девять военных покинули пост и были убиты, еще двое пытались скрыться по другому маршруту, но были взяты в плен.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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Примечание:

"Розыск пропавшего азербайджанского военного в Армении остается безрезультатным третьи сутки", "Азербайджан передал Армении тела 225 погибших в сентябрьских боях на границе", "Правозащитники призвали власти Армении уделить внимание семьям пропавших без вести".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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