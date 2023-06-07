07 июня 2023, 18:05

Житель Грузии задержан в Южной Осетии

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Гражданин Грузии задержан у села Ахмаджи Ахалгорского муниципалитета на территории, находящейся под контролем российских военных, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая стало известно, что гражданин Грузии Георгий Терашвили задержан в Южной Осетии около села Меджврисхеви. По данным Службы госбезопасности Грузии, Терашвили пас скот, и стадо перешло административную границу. Терашвили попытался вернуть коров, но его задержали и увезли в Цхинвал. 13 мая Терашвили был освобожден и передан властям Грузии. 14 мая

В районе села Ахмаджи Ахалгорского муниципалитета  (Ленингорский район Южной Осетии - прим "Кавказского узла") задержан гражданин Грузии, сообщила сегодня Служба государственной безопасности.

Ведомство рапортовало, что сразу после получения информации о задержании была активирована горячая линия миссии наблюдателей ЕС, были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла"

В апреле на различных участках государственной границы Южной Осетии задержано 45 нарушителей законодательства в пограничной сфере,  21 нарушитель режима государственной границы и  24 — пограничного режима, говорится в сообщении на сайте Комитета госбезопасности Южной осетии. 25 из них был оштрафованы в административном порядке, ещи три человека выдворены за пределы Южной осетии  со штрафом, 15 человек получили предупреждения и еще в отношении двух задержанных административное производство прекращено, отчиталось ведомство на на своем сайте 11 мая

В октябре 2022 года власти Грузии сообщили об очередном этапе "бордеризации" у села Кнолеви на границе с Южной Осетией. С 2011 года на линии разделения между Грузией и Южной Осетией установлено почти 70 километров проволочных ограждений, причем самый большой участок в 12 километров находится у села Земо Никози, сообщает "Интерпрессньюс".

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года. В справке также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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