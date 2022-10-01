01 октября 2022, 06:10

Власти Грузии заявили о "бордеризации" на границе с Южной Осетией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередной этап незаконной "бордеризации" проведен у села Кнолеви на границе с Южной Осетией, сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа Служба госбезопасности Грузии сообщила о том, что в районе сел Окона и Гремисхеви на границе с Южной Осетии проведена "незаконная бордеризация".

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Служба госбезопасности Грузии сообщила 30 сентября, что в селе Кнолеви Карельского муниципалитета у линии разделения с Южной Осетией, что примерно в 150 километрах от Тбилиси, проведена "незаконная бордеризация", пишут "Новости-Грузия".

Об этом проинформирована Миссия наблюдателей ЕС в Грузии и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Кроме того, данный вопрос был поднят на очередном заседании в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагирования на них в Эргнети.

С 2011 года на линии разделения между Грузией и Южной Осетией установлено почти 70 километров проволочных ограждений. Самый большой участок в 12 километров - у села Земо Никози, сообщает "Грузия-Онлайн".

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Южная Осетия открыла пункты пропуска на границе с Грузией", "Жители Ленингорского района получили возможность выехать в Грузию", "Грузия потребовала от Южной Осетии отпустить жителей Ахалгори на лечение".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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