Силовики в Южной Осетии освободили грузинского пастуха

13 мая 2023, 19:15

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Пастух Георгий Терашвили, задержанный силовиками в Южной Осетии за переход границы, освобожден и передан властям Грузии, сообщила Служба госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая стало известно, что гражданин Грузии Георгий Терашвили задержан в Южной Осетии около села Меджврисхеви. По данным Службы госбезопасности Грузии, Терашвили пас скот, и стадо перешло административную границу. Терашвили попытался вернуть коров, но его задержали и увезли в Цхинвал.

Георгий Терашвили, задержанный 11 мая около села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобожден и уже находится на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, заявила сегодня Служба госбезопасности Грузии.

"Для того, чтобы немедленно освободить Георгия Терашвили, активно использовался как механизм горячей линии, так и все другие инструменты, находящиеся в руках центральной власти. […] Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях", - привел сообщение СГБ телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел Грузии, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года. В справке также собраны подробности вооруженного конфликта.

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