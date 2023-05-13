Житель Грузии задержан на границе с Южной Осетией

13 мая 2023, 06:52

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Силовики задержали у села Меджврисхеви пастуха Георгия Терашвили, который пытался вернуть заблудившееся стадо.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что силовики задержали в Южной Осетии двух граждан Грузии. 4 мая задержанные Чито Ахалкаци и Гоча Мамагулашвили были освобождены.

Гражданин Грузии Георгий Терашвили задержан на границе с Южной Осетией у села Меджврисхеви, пишет 12 мая "Рустави-2".

По данным грузинских спецслужб, Терашвили пас скот, стадо перешло административную границу. Мужчина попытался вернуть коров, но его задержали и увезли в Цхинвал.

Служба безопасности Южной Осетии сообщила, что по данным за апрель текущего года на различных участках границы были задержаны 45 нарушителей, в том числе 21 - нарушители режима госграницу, 24 - нарушители пограничного режима. 25 человек были подвернуты административному штрафу, три человека были выдворены с выплатой штрафа, 15 человек предупреждено, в отношении еще двоих прекращено административное производство, пишет 11 мая ведомство.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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