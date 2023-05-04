04 мая 2023, 12:32

Власти Южной Осетии освободили двоих жителей Грузии

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Южная Осетия освободила граждан Грузии Чито Ахалкаци и Гочу Мамагулашвили, которые 30 апреля были задержаны около села Двани в Карельском муниципалитете, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что силовики задержали в Южной Осетии двух граждан Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел Грузии, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Два гражданина Грузии, которые были задержаны 30 апреля на территории Южной Осетии, освобождены, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

"[Задержанные] 30 апреля около села Двани Карельского муниципалитета Чито Ахалкаци и Гоча Мамагулашвили находятся на свободе, на подконтрольной центральной власти территории", – привела сегодня "Грузия Online" сообщение СГБ Грузии.

Чтобы добиться освобождения Ахалкаци и Мамагулашвили власти Грузии использовали в том числе "горячую линию", передал сегодня Civil.ge со ссылкой на СГБ Грузии.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Примечание:

"Жители Ленингорского района получили возможность выехать в Грузию", "Грузия потребовала от Южной Осетии отпустить жителей Ахалгори на лечение", "Южная Осетия открыла пункты пропуска на границе с Грузией".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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