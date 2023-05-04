Власти Южной Осетии освободили двоих жителей Грузии

04 мая 2023, 12:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Южная Осетия освободила граждан Грузии Чито Ахалкаци и Гочу Мамагулашвили, которые 30 апреля были задержаны около села Двани в Карельском муниципалитете, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что силовики задержали в Южной Осетии двух граждан Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел Грузии, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Два гражданина Грузии, которые были задержаны 30 апреля на территории Южной Осетии, освобождены, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

"[Задержанные] 30 апреля около села Двани Карельского муниципалитета Чито Ахалкаци и Гоча Мамагулашвили находятся на свободе, на подконтрольной центральной власти территории", – привела сегодня "Грузия Online" сообщение СГБ Грузии.

Чтобы добиться освобождения Ахалкаци и Мамагулашвили власти Грузии использовали в том числе "горячую линию", передал сегодня Civil.ge со ссылкой на СГБ Грузии.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.