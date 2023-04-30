Два жителя Грузии задержаны в Южной Осетии

30 апреля 2023, 17:48

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Силовики задержали в Южной Осетии двух граждан Грузии, об этом уведомлены сопредседатели Женевских дискуссий, заявила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", граждан Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 19 октября Служба госбезопасности Грузии заявила о незаконном задержании силовиками 55-летнего мужчины около грузинского села Бершуети.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел Грузии, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Сегодня двух граждан Грузии незаконно задержали в Южной Осетии около села Двани Карельского муниципалитета, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

"Об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных лиц в кратчайшие сроки", - цитирует заявление ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Комитет госбезопасности Южной Осетии, по состоянию на 17.45 мск, не сообщил на своем сайте о задержании граждан Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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