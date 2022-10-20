Житель Грузии задержан на границе с Южной Осетией

20 октября 2022, 05:33

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Гражданин Грузии Тамаз Глурджидзе помещен в цхинвальский изолятор после задержания близ села Бершуети у границы с Южной Осетией, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила о "незаконной бордеризации" у селя Кнолеви, а 7 октября - у села Двани в Карельском муниципалитете.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Служба государственной безопасности Грузии заявила о незаконном задержании 55-летнего мужчины в районе села Бершуети Горийского муниципалитета.

По информации ведомства, для освобождения Тамаза Глурджидзе "задействованы все доступные рычаги", ведется работа с международными партнерами. "О происшествии были проинформированы сопредседатели международных дискуссий в Женеве", - отмечается в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Родственники Глурджидзе утверждают, что он был в гостях у односельчанина, а на обратном пути домой его задержали. О том, что он находится в цхинвальском изоляторе, мужчина позже сообщил родным по телефону, сообщил телеканал "Рустави 2".

На странице Комитета Госбезопасности Южной Осетии в Facebook по состоянию на 4.50 мск сегодня нет комментариев относительно задержания Тамаза Глурджидзе.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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