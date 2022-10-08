Грузинские силовики объявили о новом этапе "бордеризации" на границе с Южной Осетией

08 октября 2022, 07:20

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"Незаконная бордеризация" проведена у села Двани Карельского муниципалитета на границе с Южной Осетией, сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила о "незаконной бордеризации" у селя Кнолеви Карельского муниципалитета.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 7 октября о продолжении "бордеризации" у линии разделения с Южной Осетией, сообщают "Новости-Грузия".

На этот раз, сообщили силовики, металлические столбы с проволочными ограждениями были устанавливаются в районе села Двани Карельского муниципалитета, что в 150 километрах от Тбилиси.

По данным СГБ, "бордеризация" возобновилась в конце сентября, с тех пор проволочное ограждение появилось, помимо Кнолеви и Двани, также в селе Карапила Каспского района, пишет "Грузия-онлайн".

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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