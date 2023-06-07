Тегеран обратился к Баку по поводу возобновления работы посольства

07 июня 2023, 04:52

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Иран обратился к Азербайджану по поводу возобновления работы посольства в Тегеране, которое было закрыто после нападения 27 января, рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, работа дипмиссии может возобновиться только после наказания виновных в нападении.

Как писал "Кавказский узел", 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Тегеран обратился к Баку по поводу возобновления деятельности азербайджанского посольства, которое было закрыто после нападения, пишет 5 июня "Туран".

О нескольких обращения иранской стороны рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, расследование уголовного дела по факту нападения 27 января "Мы считаем, что это событие очень негативно повлияло на отношения двух стран. При этом мы получили несколько запросов из Ирана относительно возобновления работы нашей дипмиссии", - приводит его слова oxu.az.

Байрамов отметил, что азербайджанская сторона настаивает на том, чтобы преступники и заказчики нападения были привлечены к ответственности и сурово наказаны. "Все гарантии, связанные с этим, должны быть предоставлены азербайджанской стороне не на словах, а на деле", - добавил он.

Также глава МИД прокомментировал арест в Иране азербайджанского студента Фарида Сафарли. По его словам, между студентов и генеральным консульством Азербайджана в Тебризе поддерживается связь.

1 июня стало известно, что пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли арестован по обвинению в шпионаже. Мать Сафарли назвала обвинение против сына абсурдным, а правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации. Ранее Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела акцию перед зданием посольства Ирана в Баку, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

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