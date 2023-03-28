Мать Фарида Сафарли отправилась в Иран на поиски сына

28 марта 2023, 03:58

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Немецкая полиция установила данные подруги гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, к которой он поехал в Иран. Мать Сафарли Диляра Аскерова поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку пока отыскать не удалось.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением в этой стране азербайджанского гражданина Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела 17 марта акцию протеста перед зданием посольства Ирана в Баку. они вместе с сыном проживали в ФРГ, но в разных городах. Ее сын учился в городе Йена на врача, и в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился, когда он приезжала на стажировку в его университет в Германии.

28 марта Диляра Аскерова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" в переписке в Whatsapp*, что из полиции города Йены, где учился ее сын, сообщили об ответе, полученном на запрос в авиакомпанию Pegasus. На самолет этой авиакомпании Фарид Сафарли купил билет из Тегерана в Стамбул на 6 марта.

«В авиакомпании заявили, что Фарид не вылетал этим рейсом в Турцию. В связи с этим из полиции Йены в посольство Ирана в ФРГ был направлен запрос для прояснения вопроса, что с Фаридом. Но ответ пока не получен», - рассказала Аскерова.

Она также передала в полицию компьютер сына. «В германской полиции определили пароль компьютера Фарида. Из содержащейся там информации мы узнали имя и предположительно фамилию подруги Фарида, из-за которой он направился в Иран. В компьютере также были фото девушки, сведения о месте работы, номера мобильных телефонов и другая информация», - отметила Аскерова.

Получив эту информацию, женщина направилась на поиски сына в Иран. «Я приехала из Германии в Иран и сейчас нахожусь здесь», - рассказала Аскерова.

По словам женщины, из информации, содержащейся в компьютере ее сына, она узнала, что подруга сына учится на последнем курсе Тегеранского медицинского университета, но в настоящее время находится на практике-интернатуре в больнице в городе Кум. «Среди сведений, которые я получила из компьютера сына, были также два номера мобильных телефонов девушки. Я направилась в центр продаж номеров мобильных телефонов с целью узнать адрес девушки, потому что там наверняка регистрируются личные данные покупателей телефонов. Но мне не дали ее адреса», - продолжила Аскерова.

Она сказала, что из Тегерана позвонила в больницу, где подруга сына проходила курс интернатуры в Куме. «Там подтвердили, что эта девушка у них находится на практике, «но уже 20 дней, как получила разрешение и не приходит на работу». Как раз этот срок по времени почти совпадает с исчезновением моего сына. Когда же мы приехали в больницу в Кум, там нам заявили, что эта девушка вообще там не работает и вообще не захотели поговорить с нами», - отметила Аскерова.

Она в Иране наняла адвоката и вместе с ним обратилась в правоохранительные органы. «В их электронной системе про Фарида никакой информации не было. Нам сказали, что если бы Фарид был бы арестован по обвинению в легких преступлениях, то информация была бы. А по тяжким преступлениям информация в систему не включается. Когда же я спросила, что такое «тяжкие преступления», мне ответили, что это преступления против государства, шпионаж и прочее», - подчеркнула Аскерова.

Она также обратилась в генеральное консульство Азербайджана в Тебризе. «Там мне сказали, что направили иранской стороне письмо, но ответа пока нет. Я просила сделать все возможное, чтобы найти моего сына. Мой сын исчез 26 дней назад. Нетрудно представить, что значит для матери каждая минута неведения о своем ребенке», - рассказала Аскерова.

Она сказала, что на ее заявления СМИ может быть откликнутся международные организации, которые вмешаются и помогут прояснить судьбу ее сына.

Напомним, 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. Президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом. Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране, сотрудники посольства и члены их семей вечером 29 января были доставлены специальным авиарейсом в Баку, хотя генеральное консульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. После нападения МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран.

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