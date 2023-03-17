Близкие Фарида Сафарли провели акцию протеста перед посольством Ирана в Баку

17 марта 2023, 13:06

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Участники акции протеста перед зданием посольства Ирана в Баку потребовали прояснить судьбу пропавшего без вести гражданина Азербайджана Фарида Сафарли.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением в этой стране азербайджанского гражданина Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь.

Около 20-25 родственников и близких Фарида Сафарли пришли сегодня к зданию посольства с плакатами, на которых были написаны лозунги "Верните Фарида!", "Дайте информацию о Фариде!", "Свободу Фариду!" и др.

Прямая трансляция с акции велась на странице Meydan.Tv в социальной сети. "Фарид поехал в Иран из-за своей возлюбленной в феврале. Он должен был вернуться 6 марта и у него был авиабилет на рейс Тегеран-Стамбул-Берлин. Но с 4 марта связь с Фаридом прервалась. Мы требуем, чтобы вернули Фарида. Он образованный, воспитанный человек, учился на врача, ничего плохого не делал", - сказала одна из участниц акции, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Другая женщина, представившаяся как мать друга Сафарли Фазиля Мамедова, также потребовала прояснения судьбы молодого человека и возвращения его домой. "Мы беспокоимся за Фарида. Пусть вернут его. Сейчас праздник Новруз, пусть он проведет его у себя дома, со своей матерю", - сказала Мамедова.

По словам одного из организаторов кампании в защиту прав Сафарли Ильгара Гусейнли, проживающая в Германии мать Сафарли Диляра Аскерова побывала в посольстве Ирана в Берлине.

"Там ей заявили, что местные власти занимаются этим вопросом. Германская полиция также проводит расследования. Однако власти Ирана, несмотря на все усилия по прояснению судьбы Фарида, никакой информации не предоставляют о том, где он, что с ним", - сказал Гусейнли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, никто из посольства к протестующим не вышел. Они положили в почту посольства резолюцию с требованием к правительству Ирана прояснить судьбу Сафарли и дать ему возможность связаться с семьей и вернуться домой.

Мать Сафарли Диляра Аскерова сообщила, что 14 марта была на приеме в посольстве Ирана в Берлине.

"Я просила, чтобы они мне дали информацию о моем сыне – жив ли он, может быть, арестован, что с ним? Мне сказали, что "если бы ваш сын не был бы в живых, то иранское правительство уже давно проинформировало бы вас. Больше ничего этот человек мне не сказал и посоветовал обратить в посольство Азербайджана в Германии. Я поехала сразу туда, там мне сказали, что есть запрос иранской стороне, и они ожидают ответа", - рассказала Аскерова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, полиция ФРГ также проводит расследование. "Я обращалась в МВД Германии. 15 марта я была в полиции. Мне сказали, что германская полиция обратилась к турецкой авиакомпании Pegasus с запросом о полетах Фарида, после ответа они будут расследовать вопрос в какой стране находится мой сын. Очевидно, они хотят иметь информацию о том, что мой сын отбыл в Иран, чтобы официально запросить разъяснений от правительства этой страны", - сказала Аскерова.

Она сказала, что направила также обращения президенту и правительству Ирана. "Мой сын поехал туда гостем за своей возлюбленной. Разве так обращаются с гостем. Нам даже до сих никакой информации не дают, что с моим сыном. Разве это соответствует принципам ислама?", - сказала Аскерова.

При этом она отметила, что не знает информацию о личности иранской девушки, к которой ее сын поехал. "Мы с Фаридом жили в разных городах. Он учился в Берлине, я живу и работаю в другом городе. Эта девушка некоторое время назад прошла практику в университете, где учится Фарид", - сказала Аскерова, добавив, что сын ей не рассказывал про девушку.

В пресс-службе МИД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что иранская сторона пока не предоставила ответа на ноту в связи с информацией об исчезновении Сафарли.

Напомним, 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. Президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом. Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране, сотрудники посольства и члены их семей вечером 29 января были доставлены специальным авиарейсом в Баку, хотя генеральное консульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. После нападения МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран.

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