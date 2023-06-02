ЕСПЧ назначил компенсации активистам из Краснодарского края и Волгограда

02 июня 2023, 10:12

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ЕСПЧ обязал власти России выплатить компенсации шести активистам из Краснодара, Сочи и Волгограда за задержания и аресты после акций протеста. Компенсации присуждены активистам на фоне отказа властей России исполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года активист Виталий Небиеридзе, отбывший восемь суток ареста за организацию протестной акции в Сочи, сообщил, что весь срок ареста был вынужден провести в камерах для курящих, хотя просил перевести его в камеру, где не курят. Подобное обращение с арестованным попадает под статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека, которая запрещает унижающее достоинство обращение с заключенным, заявил адвокат активиста Михаил Беньяш* и направил жалобу в ЕСПЧ.

1 июня ЕСПЧ вынес несколько решений по жалобам активистов, задержанных на акциях в Краснодаре, Сочи и Волгограде. Компенсации получили, в частности, заявители по делам "Мизилин против России", "Бархатова против России" и "Небиеридзе против России", сообщило 1 июня "Кавказ.Реалии"*.

Виталию Небиеридзе, арестованному на восемь суток за участие в протестной акции в марте 2017 года, суд назначил компенсацию в 5000 евро, следует из текста решения на сайте суда.

По 3500 евро ЕСПЧ присудил Дмитрию Свитневу и Николаю Сапрыкину из Краснодара, оштрафованным на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митинга. В обоих случаях суд признал нарушением отсутствие беспристрастности суда.

Краснодарцу Андрею Жужгову, задержанному на акции в ноябре 2017 года, и приговоренному к 35 часам обязательных работ, ЕСПЧ также назначил компенсацию в 3500 евро. Суд признал незаконным его задержание и арест.

Аналогичная сумма компенсации назначена Ирине Бархатовой, оштрафованной на 20 тысяч рублей за участие в антикоррупционной акции в Сочи в июле 2017 года. Основанием для компенсации ЕСПЧ назвал отсутствие беспристрастного правосудия.

Такую же сумму ЕСПЧ присудил волгоградцу Станиславу Бабанову, оштрафованному на 10 тысяч рублей за участие в акции протеста в марте 2017 года.

"При рассмотрении дела об административном правонарушении обвинение представляет сам суд, совмещая роли и гособвинителя, и органа, разбирающего дело, поэтому он не мог быть беспристрастным. Это системный порок КоАП, с которым юридическое сообщество боролось достаточно долго, но не добилось поправок", – привело "Кавказ.Реалии" комментарий Михаила Беньяша, который направил в ЕСПЧ жалобу по делам Жужгова и Небиеридзе.

«Евросуд отсыпал нам снарядов, да всех наших к этому времени уже покрошили», - прокомментировал в своем телеграм-канале Михаил Беньяш решение суда. Он пояснил, что такое решение напомнило ему образы солдат из песни Бориса Гребенщикова «Жаль подмога не пришла».

Напомним, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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