Олег Важдаев. Фото из телеграм-канала "Зона солидарности" https://t.me/solidarity_zone/492

02 июня 2023, 07:38

Жалоба Важдаева на пытки передана в Следком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователь ФСБ направил в Следственный комитет материалы по заявлению о пытках Олега Важдаева, обвиняемого по делу о поджоге военкомата в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. 29 марта адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. 29 мая стало известно, что дело поступило в Южный окружной военный суд, в связи с чем Важдаев был переведен в СИЗО Ростова-на-Дону.

Адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током. По его словам, Важдаева допросили по заявлению о пытках, но дело об этом пока не возбуждено, потому что "материал должен быть направлен следователю в Следственный комитет".

Следователь ФСБ направил материалы по заявлению Олега Важдаева о пытках в Следственный комитет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Важдаева Алексей Аванесян. "Ответа пока нет", - сказал он 1 июня.

По его словам, 31 мая прошло первое заседание по делу Олега Важдаева, который частично признает вину. «Он признает покушение на уничтожение имущества – то есть поджог. Никакой идейной подоплеки в его действиях не было», - отметил Аванесян, подчеркнув, что от действий его подзащитного никто не пострадал.

Адвокат отметил, что долгий период, прошедший между поджогом и началом суда, был «не критичным» для судебного процесса.

Напомним, попытка поджога военкомата на улице Яна Полуяна в Краснодаре произошла в ночь на 25 сентября 2022 года. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. Попытка поджога не удалась: одна из двух бутылок с горючей смесью загорелась перед зданием, а вторая не разбилась.

По словам Олега Важдаева, желая прекратить пытки, он сказал, что посылка с 5000 долларов от заказчиков поджога ждет его на почте. При этом в почтовом отделении находилась лишь бандероль с кулоном. Сначала следствие посчитало, что это и есть оплата за поджог военкомата. Когда дело было передано в ФСБ, следователь пришел к выводу, что кулон не имеет отношения к делу, и передал украшение жене Важдаева, рассказал ранее адвокат "Кавказскому узлу".

Олегу Важдаеву 35 лет, до инцидента он работал шиномонтажником. Он женат, но не имеет детей. Важдаев не является членом какой-либо партии или общественно-политического объединения, сообщил ранее Аванесян.

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Примечание:

"Волгоградец Сердюк осужден на четыре года колонии за поджог военкомата", "Видео по делу Паскаря вошло в противоречие с версией следствия о теракте", "Дошло до суда дело о поджоге архива ФСИН в Новокубанске".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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