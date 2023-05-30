Важдаев этапирован в Ростова-на-Дону

30 мая 2023, 04:00

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Дело краснодарца Олега Важдаева, арестованного по делу о попытке поджога военкомата и обвиняемого в терроризме, поступило на рассмотрение в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата, 24 марта суд продлил ему арест на два месяца. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. Адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током. 29 марта адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма.

Попытка поджога военкомата Западного и Прикубанского округов, расположенного на улице Яна Полуяна в Краснодаре, произошла в ночь на 25 сентября 2022 года. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. Попытка поджога не удалась: одна из двух бутылок с горючей смесью загорелась перед зданием, а вторая не разбилась.

Олег Важдаев этапирован в СИЗО Ростова-на-Дону, информирует 29 мая "ОВД-Инфо"*.

Дело Важдаева, обвиняемого в совершении террористического акта, создавшего опасность гибели человека и причинения значительного имущественного ущерба (часть 1 статьи 205 УК РФ) будет рассматривать Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

В карточке на сайте суда указано, что заседание по делу Важдаева запланировано на 31 мая.

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