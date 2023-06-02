02 июня 2023, 02:44

Суд в Волгограде закрыл процесс по иску "вагнеровца" к ФСИН

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представитель управления ФСИН по Волгоградской области попросила закрыть процесс по иску недовольного условиями колонии бойца ЧВК "Вагнер" Михаила Загребайлова, сославшись на секретность запрошенных судом ведомственных документов.

Как писал "Кавказский узел", амнистированный боец ЧВК "Вагнер" Михаил Загребайлов через суд добивается компенсации за условия содержания в СИЗО и волгоградской колонии №9, где он отбывал срок за убийство. Права заключенных на приемлемые бытовые условия в волгоградских колониях регулярно нарушаются, решения судов не приводят к исправлению ситуации, заявил адвокат. Ответчиками по иску Зайгребайлова выступают ФСИН России и областное управление ФСИН, руководство СИЗО-1 и исправительной колонии №9. 

Осужденных за тяжкие преступления, не отбывших сроки, вербует для участия в боевых действиях ЧВК "Вагнер", обещая им свободу. Заключенный уфимской колонии Павел Николин в декабре 2022 года был задержан после стрельбы в полицейских в Новошахтинске, стрельбу он объяснил тем, что перепутал полицейских с украинскими военными. В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских колониях сократилось беспрецедентно - на 23 тысячи человек, объяснить это можно только вербовкой в "Вагнер", указала "Медиазона"* в материале от 18 ноября. В феврале стало известно о гибели в составе ЧВК лидера движения "Сочинская коммуна" Вахтанга Езугбая, осужденного за вымогательство.

Судья Центрального районного суда Волгограда на заседании 1 июня удовлетворил ходатайство представителя регионального УФСИН и объявил закрытыми судебные заседания по административному иску Михаила Загребайлова к ФСИН, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

На заседании присутствовали представители ответчиков, сотрудник прокуратуры по защите конституционных прав и законных интересов граждан в местах лишения свободы и представитель истца Александр Полонский. Сам Загребайлов в суд не явился: по словам адвоката Полонского, он все еще лечится в госпитале.

Представительница регионального управления ФСИН сообщила, что при рассмотрении дела ее ведомство представит суду документы с грифом «для служебного пользования». В связи с этим она попросила судью продолжить заседания в закрытом режиме. Судья удовлетворила ходатайство представителя УФСИН и ходатайство представителя прокуратуры, который просил привлечь к процессу сотрудника прокуратуры области.

«На следующем заседании, скорее всего, будет оглашено решение. Думаю, оно будет в нашу пользу», - высказал корреспонденту «Кавказского узла» Александр Полонский по итогам заседания.

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Примечание:

"Суд отказался удовлетворить иск волгоградца с жалобами на условия содержания в СИЗО", "Правозащитники раскритиковали ФСИН после протеста заключенных в СИЗО Волгограда", "Суд отказался признать правоту Никиты Котлярова в его споре с врачами ФСИН".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 июня 2023, 03:43

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