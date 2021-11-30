Правозащитники раскритиковали ФСИН после протеста заключенных в СИЗО Волгограда

30 ноября 2021, 11:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Массовое членовредительство среди арестантов в СИЗО в Волгограде произошло из-за роста случаев нарушения прав заключенных. Во ФСИН идут работать все больше бывших силовиков, вместо людей из правозащитного сектора, и это способствует росту насилия, указали правозащитники. Родные арестантов, нанесших себе увечья, пожаловались на волокиту следствия, а ФСИН рапортовала об отсутствии нарушений в волгоградском СИЗО.

Как сообщал "Кавказский узел", подозреваемый по делу о вымогательстве Равиль Расулов найден мертвым в одном из СИЗО Волгограда, его родственники потребовали наказать виновных в смерти арестованного. К погибшему в СИЗО в Волгоградской области Равилю Расулову могли применять пытки, заявил правозащитник Игорь Нагавкин. По его данным, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев. На теле есть следы электрошокера, отметил адвокат Дмитрий Карандашов. Жена Расулова отрицает версию о суициде. Мать Расулова обратилась на горячую линию Следкома и заявила о волоките в расследовании смерти ее сына. 22 ноября она провела пикет у здания приемной президента России в Волгограде.

22 –летний Виталий Перелыгин, который был ранее судим за оскорбление представителя власти, был задержан вместе со своим ровесником Равилем Расуловым по делу о вымогательстве. Их отправили в СИЗО-4, но потом Расулова перевели в СИЗО-1, позже он был найден мертвым. 19-летний Юрий Драчков 8 мая украл бутылку коньяка "Старейшина" из магазина и был оштрафован на три тысячи рублей. 20 июня возле кафе в Красноармейском районе у него завязалась драка с 32-летним мужчиной, в ходе которой он ударил его ножом. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 26-летний Геннадий Гончаров и 18-летний Семен Безбожнов 27 февраля похитили у прохожего мобильный телефон, паспорт и полторы тысячи рублей. Гончаров ранее судим за кражу, грабеж и по делу о наркотиках. Его 18-летний сообщник оказался под следствием впервые, передал 25 ноября "Волгоград Онлайн" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Правозащитники раскритиковали работу областной ОНК и ФСИН

О работе ОНК Волгоградской области пятого созыва нет какой-либо информации, указал правозащитник Игорь Нагавкин. "Об их действиях я вообще не могу ничего сказать, потому что о них вообще ничего не слышно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Зампред ОНК и ее однофамилец из состава комиссии входят в областной Попечительский совет уголовно-исполнительной системы. В 2008 году указом президента был создан федеральный закон №76, по которому наблюдатели комиссии должны помогать людям, содержащимся в местах лишения свободы. "А когда член ОНК является членом попечительного совета при ГУФСИН какое может быть объективное мнение? У него будет только одно субъективное мнение – мнение директора ФСИН, руководителя по субъекту и сотрудников администрации", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Он еще раз указал на отсутствие жалоб со стороны ОНК на работу исправительных учреждений. "Извините, но такие зверства, которые они предпринимают к лицам, которые еще не осуждены, а находятся под следствием... Отбивают им пятки, вешают… Полномочия нынешней ОНК заканчиваются в 2023 году. Я не слышал, чтобы члены комиссии выявили какие-то факты нарушений в местах лишения свободы, связанные с пытками или еще чем-то. Нет ни одного такого факта", – сказал Игорь Нагавкин.

Ранее в СИЗО-1 уже были случаи суицидов, добавил он. "Именно в одиночной камере СИЗО-1 происходят суициды. И ОНК не обращает на это никакого внимания. Почему они не подняли вопрос о привлечении начальника СИЗО-1 как минимум к дисциплинарной ответственности, а вообще к уголовной ответственности за халатное отношение к своим обязанностям? Начальник СИЗО обязан контролировать, что происходит в следственных изоляторах, а они не контролируют. В СИЗО №4 как избивали, так и избивают. Может они и ходят по камерам, но, если у лиц, содержащихся в СИЗО, нет доверия к членам ОНК, с ними никто не будет ни общаться, ни сотрудничать", – заявил правозащитник.

Правозащитники требуют приезда в Волгоград нового директора ФСИН Аркадия Гостева и руководителя Следкома Александра Бастрыкина, добавил Нагавкин.

В Волгограде немало громких дел, но о работе ОНК в прессе не слышно, отметил также активист Алексей Ульянов. "Структура должна помогать заключенным защищать их права, но как она работает в Волгограде, я не знаю, не наслышан, СМИ об этом не пишут", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для того, чтобы навести порядок в местах заключения нужна большая воля руководства ФСИН, считает руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев. "Ситуация очень тяжелая там. Реформировать может только человек, который нацелен на реформы, с сильным характером, с сильной волей, но при этом нужно добиться разрешения на реформы, убедить. В тюремном ведомстве и снизу, и сверху работают садисты, но большого желания и политической воли навести там порядок нет", – сказал Пономарев корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал на важность деятельности активистов. "По большому счету, навести порядок можно только когда гражданские структуры работают – расследуют, говорят правду. У нас был хороший закон по ОНК, но сейчас ОНК захватили силовики. Сделали так, чтобы в ОНК почти не осталось правозащитников. Там работают отставники, и с прокуратуры, и с МВД, и с ФСИНа. Отставник с ФСИН работает в ОНК – ну как это? Это полная чушь. Разрушение происходит и сверху, и снизу", – указал правозащитник.

На то, что новый директор ФСИН Гостев ранее занимал должность в МВД, также указал координатор правозащитного проекта Gulagu.net Дмитрий Пронин. "[Бывший руководитель ФСИН Александр] Калашников был из ФСБ, Гостев из МВД. Посмотрим, может что-то поменяется. Но думаю, ничего не изменится, если сама система не изменится. <…> У них само определение фсиновских сотрудников идет по старой гулаговской схеме – что нужно унижать людей, лишать их достоинства. Своими руками, путем активистов, которые им помогают. Но активисты не сами по себе действуют, а по указанию сотрудников", – сказал Пронин корреспонденту "Кавказского узла".

Мать погибшего в СИЗО пожаловалась на отсутствие результатов расследования

Следствие по делу о смерти Равиля Расулова не продвигается, пожаловалась его мать Роза Разумова. Она рассказала, что звонила следователю, чтобы узнать о продвижении расследования дела о гибели сына. "Следователь сказал, что экспертиза еще не готова, когда будет готова, не знает. Нашла номер, позвонила в волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Сказали, что биологический и гистологический анализы еще не готовы, когда будут готовы, сказать не могут", – сказала Разумова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она ходила к следователю после пикета, на который вышла 22 ноября. "Следователь сказал: "Мы занимаемся делом, у нас есть время пока". Сказал, дело им передали 12 ноября, и он требует еще две недели. Пишу жалобу Бастрыкину, в среду поеду в Волгоградскую областную прокуратуру во второй раз писать жалобу. Не знаю, куда еще стучать. Ответов ни откуда нет. Столько шума, но кругом эта мафия волгоградская, они все скрывают. Потому что это не первое убийство. Все видно, но дело так долго возбуждают. Придется в Москву поехать также с пикетами, а что делать", – сказала Разумова.

Адвокат Разумовой Татьяна Герасименко отметила, что также пишет жалобу Бастрыкину и прокурору области. "Я другого пути не вижу после того, как мы были у руководителя отдела по особо важным делам 25 ноября. Следователь работает по делу, к нему претензий нет, он аж похудел. Но над ним довлеет система... Прячут все, что до этого было в этом СИЗО. Он (глава отдела) сегодня только опросы свидетелей, подозреваемых проводит, а не допросы, а они не имеют никакой юридической силы. Я пишу жалобу на длительное невозбуждение уголовного дела по факту смерти, что способствует сокрытию действий виновных должностных лиц, причастных к преступлению, и нежелание руководства СУ СК России по Волгоградской области взаимодействовать с потерпевшей стороной", – сказала Герасименко корреспонденту "Кавказского узла".

Мать одного из нанесших себе раны заключенных Оксана Драчкова рассказала, что видела сегодня сына на заседании суда по его делу. "Я с ним разговаривала, все нормально, единственное – его обманным путем вывезли в Ленинск, незаконно, потому что по прописке он должен содержаться в СИЗО-4. Когда его вывозили, сказали, что везут в ЛИУ-15. В Ленинске он в карцере. Адвокату он сказал, что надо писать жалобу, на каком основании его вывезли. Я спросила, он сказал, что все хорошо. В суде идут заседания, практически он ни в чем не участвовал, в чем его обвиняют. Он на себя чужую вину берет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мать другого арестанта, Ольга Безбожнова, также отметила, что увиделась сегодня с сыном в СИЗО. По ее словам, у него были перевязаны руки и выглядел он бледно, ни на что не жаловался. Безбожнова отметила, что неизвестно, возбуждено ли уголовное дело о дезорганизации работы учреждения.

По ее словам, сын до последней минуты был рядом с погибшим Равилем Расуловым. Его судят по статье 162 УК РФ "Разбой", обвиняют в том, что он с Геннадием Гончаровым "побили наркомана, который делал закладки" в марте 2021 года. "Он делал закладки, людей травил, чтобы дети шли, кололись. Зачем это надо? Они его побили. Бил в основном Гена, он и берет на себя вину", – сказала Безбожнова корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что позиция защиты в том, что побили наркомана. "Потому что этот наркоман жив-здоров и продолжает закладки делать. Людей травит, пока кто-то другой морду ему не набил", – заявила она.

Региональная общественная комиссия отчиталась об отсутствии нарушений в СИЗО

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Волгоградской области и УФСИН готовы предоставить родственникам арестантов, которые нанесли себе увечья, видео с камер наблюдения, заявил председатель региональной ОНК Вадим Чередник. "Я посмотрел видео, как подопечные общаются с представителями администрации СИЗО. В ОНК и УФСИН готовы предоставить их матерям видеозаписи, на которых указаны конфликтные события по каждой из указанных фамилий, как все происходило. ОНК готова оказывать поддержку родственникам, но для этого к нам нужно обращаться", - сказал Чередник корреспонденту "Кавказского узла".

Обращений от матерей нанесших себе увечья арестантов в наблюдательную комиссию и УФСИН не поступали. После гибели Расулова он выезжал в СИЗО, чтобы пообщаться с сокамерниками Расулова по СИЗО-4. "С их слов не подтвердилась информация, что какое-то психологическое либо физическое воздействие оказывалось, что были применены специальные средства или назревал конфликт. Пояснить причины, по которым он мог покончить жизнь самоубийством, они не смогли, они не видели причин для этого", – рассказал Чередник.

Опрашиваемые не выглядели как люди, которые находятся под воздействием чужого мнения, считает он.

Информацию о том, что СИЗО-1 посещали члены региональной ОНК, также опубликовала на своем сайте 26 ноября УФСИН по Волгоградской области. "В рамках своего посещения общественники побеседовали с подозреваемыми и обвиняемыми, нанесшими себе повреждения, а также ознакомились с имеющимися материалами и видеоархивом по данному вопросу. <…> Члены ОНК пришли к выводу, что действия сотрудников СИЗО-4 были законными и обоснованными", – сказано в сообщении.

Обвиняемые рассказали, что противоправные действия совершили умышленно, не желая выполнять требования сотрудников СИЗО. "Общественники отметили, что обвиняемые нанесли себе незначительные повреждения кожного покрова, им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное", – добавило ведомство.