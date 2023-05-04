Освобожденный "вагнеровец" требует компенсации за условия в волгоградской колонии

04 мая 2023, 01:55

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Амнистированный боец ЧВК «Вагнер» через суд добивается компенсации за условия содержания в СИЗО и волгоградской колонии №9, где он отбывал срок за убийство. Права заключенных на приемлемые бытовые условия в волгоградских колониях регулярно нарушаются, решения судов не приводят к исправлению ситуации, заявил адвокат.

Центральный районный суд Волгограда 3 мая рассматривал административный иск бойца ЧВК «Вагнер» Михаила Загребайлова к руководству СИЗО-1 и исправительной колонии №9. Загребайлов отбывал наказание в этой колонии до того, как присоединился к ЧВК, передал корреспондент «Кавказского узла».

Осужденных за тяжкие преступления, не отбывших сроки, вербует для участия в боевых действиях ЧВК "Вагнер", обещая им свободу. Один из их бойцов Павел Николин, заключенный уфимской колонии, в декабре был задержан после стрельбы в полицейских в Новошахтинске. Стрельбу по полицейским он объяснил тем, что перепутал их с украинскими военными. В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских колониях сократилось беспрецедентно - на 23 тысячи человек, объяснить это можно только вербовкой в ЧВК "Вагнер", указала "Медиазона"* в своем материале от 18 ноября. В феврале 2023 года стало известно о гибели в составе ЧВК лидера движения "Сочинская коммуна" Вахтанга Езугбая, осужденного за вымогательство.

Жалоба бывшего заключенного связана с ненадлежащими условиями содержания в колонии. Ответчиками по иску Зайгребайлова выступают, помимо руководства колонии и СИЗО, ФСИН России и областное управление ФСИН, руководство СИЗО-1 и исправительной колонии №9. Иск в суд поступил 3 апреля. На заседании истца представлял адвокат Александр Полонский, в чьей практике уже были 19 дел о нарушении прав заключенных на надлежащие условия содержания.

Два иска к руководству колонии №9, которые вел Полонский, были удовлетворены в прошлом месяце, ранее суды удовлетворяли иски заключенных других колоний Волгоградской области. «Нарушались нормативы по минимальной жилой площади, по бытовым условиям, водоснабжение. Если перечислять нарушения, можно сказать, что там не соблюдалось ничего», - заявил Полонский корреспонденту «Кавказского узла».

По словам адвоката, подразделение областной прокуратуры по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях «десятилетиями пытаются исправить ситуацию», однако, вопреки решениям суда, «десятилетиями ничего не устраняется». В иске Загребайлова, в частности, указано, что в колонии №9 в умывальниках нет горячей воды и в целом вода подается по графику. В помещениях отсутствует вентиляция, из-за этого на стенах и потолках образуется плесень, в комнатах либо слишком жарко, либо слишком холодно. В частных беседах сотрудники колонии обосновывают нарушения тем, что «заключенные должны страдать», хотя суд наказал их только неволей, отметил адвокат.

«Окна старые – щели, гуляют сквозняки, заключенные болеют. Борьба с насекомыми-паразитами не проводится, хотя ежемесячно колония получает средства на эти цели. На сто человек в отряде три туалета и три умывальника, всегда выстраивается очередь, особенно в выходные дни, и воду часто отключают. Условия труда там не соблюдаются, средства индивидуальной защиты (СИЗ) не предоставляются. Загребайлов работал столяром, резчиком по дереву, СИЗ у него не было», - перечислил нарушения Полонский.

Уроженец поселка Елань Михаил Загребайлов, которому в начале мая исполняется 45 лет, отбывал в колонии №9 десятилетний срок за убийство. Осенью 2022 года Загребайлов заключил контракт с ЧВК «Вагнер», с 16 октября по 7 января находился на территории Луганской области, где получил ранение колена, сейчас проходит лечение в госпитале в Анапе. Загребайлов имеет боевые награды и благодарность от правительства ЛНР, амнистирован полностью, сообщил адвокат.

«Будем требовать возмещения ущерба, причиненного несоответствующими условиями содержания в СИЗО-1 и ИК-9. Сумму пока точную не определили. Думаю, она будет в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей», - сказал Александр Полонский.

На заседании присутствовали две сотрудницы областного управления ФСИН, представители исправительной колонии №9 и СИЗО-1 не явились в суд. Судья сообщила, что сведения, которые она запросила в управлении ФСИН после первого заседания 26 апреля, до сих пор не получены. Полонский просил приобщить к делу его письменные возражения на доводы ответчиков, озвученные на первом заседании. Представители УФСИН просили суд привлечь к делу прокуратуру, чтобы получить от нее дополнительные документы по делу. Судья удовлетворила оба ходатайства и отложила процесс на 1 июня.

Правила внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН установлены соответствующим приказом Минюста России от 04.07.2022 N110, пояснил юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Загребайлова.

«В случае Загребайлова могли быть нарушены, например, права заключенных на получение материально-бытового обеспечения, на обеспечение их санитарно-гигиеническими и противоэпидемическимих мероприятиями. В правилах четко прописаны нормы санитарной площади как в камерах СИЗО, так и в общежитиях исправительной колонии. Эти правила также могли быть нарушены», - сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Иващенко, любой, кто столкнулся с подобными нарушениями в местах лишения свободы, вправе воспользоваться правом на компенсацию в соответствии со статьей 12.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и через суд добиться денежной компенсации.

«Кавказский узел» направил официальные запросы в УФСИН по Волгоградской области и областную прокуратуру с предложением предоставить информацию по выявленным нарушениям в местах лишения свободы.

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