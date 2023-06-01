Силовики задержали отца Лазара Григориадиса

01 июня 2023, 22:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бека Григориадис задержан при попытке установить палатку у парламента Грузии, у стен которого проходит акция с требованием освободить Лазара Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. 1 мая члены оппозиционных партий и активисты провели митинг около Тбилисского горсуда, требуя суда присяжных для Григориадиса. Суд не удовлетворил просьбу защиты освободить его под залог. Отец Лазара, Бека Григориадис, проводит акцию протеста около здания парламента Грузии в Тбилиси с требованием освободить сына. К требованию освободить Григориадиса присоединился ряд неправительственных организаций.

Бека Григориадис, отец Лазара Григориадиса, был задержан сегодня полицией при попытке установить палатку у одного из входов в парламент в Тбилиси, сообщила Netgazeti.

Видео момента задержания опубликовано в Telegram-канале Tbilisi Life. На записи видно, как не менее четырех полицейских силой уводят мужчину из толпы. Телекомпания "Палитра" опубликовала запись, на которой двое силовиков под руки ведут задержанного в сторону полицейского автомобиля.

У парламента Грузии проходит акция с требованием освобождения Лазара Григориадиса, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари Архи". Собравшиеся считают, что Лазар Григориадис арестован незаконно и его следует освободить, говорится на сайте телекомпании.

Напомним, по версии прокуратуры, Лазар Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. В нападении на полицейского обвиняется также Торнике Акопашвили, он был освобожден под залог.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.