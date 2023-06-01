Бека Григориадис при попытке установить палатку у парламента Грузии. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/18556

01 июня 2023, 22:04

Силовики задержали отца Лазара Григориадиса

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Бека Григориадис задержан при попытке установить палатку у парламента Грузии, у стен которого проходит акция с требованием освободить Лазара Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. 1 мая члены оппозиционных партий и активисты провели митинг около Тбилисского горсуда, требуя суда присяжных для Григориадиса. Суд не удовлетворил просьбу защиты освободить его под залог. Отец Лазара, Бека Григориадис, проводит акцию протеста около здания парламента Грузии в Тбилиси с требованием освободить сына. К требованию освободить Григориадиса присоединился ряд неправительственных организаций.

Бека Григориадис, отец Лазара Григориадиса, был задержан сегодня полицией при попытке установить палатку у одного из входов в парламент в Тбилиси, сообщила Netgazeti.

Видео момента задержания опубликовано в Telegram-канале Tbilisi Life. На записи видно, как не менее четырех полицейских силой уводят мужчину из толпы. Телекомпания "Палитра" опубликовала запись, на которой двое силовиков под руки ведут задержанного в сторону полицейского автомобиля.

У парламента Грузии проходит акция с требованием освобождения Лазара Григориадиса, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари Архи". Собравшиеся считают, что Лазар Григориадис арестован незаконно и его следует освободить, говорится на сайте телекомпании.

Напомним, по версии прокуратуры, Лазар Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. В нападении на полицейского обвиняется также Торнике Акопашвили, он был освобожден под залог.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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Примечание:

"Грузинские оппозиционеры и активисты выступили в поддержку Григориадиса", "Гарибашвили обвинил участников акций против закона об иноагентах в попытке смены власти", "Работа на акции протеста обернулась штрафом для грузинских журналистов".

Автор: "Кавказский узел"

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