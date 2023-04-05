Гарибашвили обвинил участников акций против закона об иноагентах в попытке смены власти

05 апреля 2023, 05:21

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Участники акции протеста против закона об иноагентах перешли красные линии, напав на сотрудников полиции, они пытались создать хаос в стране и сменить власть насильственным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ассоциация молодых юристов Грузии заявила о нарушении прав задержанного на акции Лазара Григориадиса, а оппозиционные депутаты пожаловались, что спикер парламента запретил им посетить Григориадиса в тюрьме.

7 и 8 марта в Тбилиси на акциях протеста против закона об иноагентах были задержаны 133 человека. 9 марта полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных, обвиненных в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Еще один задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину. Прокуратура предъявила участнику протестов в Тбилиси 7-9 марта Лазару Григориадису обвинение по двум уголовным статьям и намерена требовать для него лишения свободы. По версии прокуратуры, Григориадис был среди участников акции, которые бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля МВД. 1 апреля участники акции в Тбилиси потребовали освободить Григориадиса.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства страны, проведенном 3 апреля, заявил о неприемлемости нападения и насилия над полицейскими, реакция на которые будет «бескомпромиссной».

«Несколько дней назад полиция задержала нападавшего на полицейских… Один из анархистов кидал в полицейских «коктейли Молотова», то есть эти люди намеревались заживо сжечь полицейских. Я вышел и сказал о своей позиции: за это никого не простим, это неприемлемо, красная линия, с которой мы будем бескомпромиссными», - сказал Гарибашвили.

Глава кабинета министров сообщил, что целью проведения акций протеста 7-9 марта было «создание хаоса» и смена власти насильственным путем. Демонстрантов подготовили для провокаций, нападения на полицейских.

Аналитик неправительственной организации "Грузинский фонд стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили счел заявление Гарибашвили попыткой сохранить лицо, поскольку власти при повторении подобных акций протеста ничего не смогут сделать против демонстрантов.

«Власти проиграли и хотят сохранить лицо. Они поняли, что при подобных акциях в будущем ничего не смогут сделать против людей. Не получится разгонять людей, находящихся до шесть утра на улицах, поэтому хотят показать, что все под контролем», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, суд над участником акции протеста Лазарем Григориадисом будет показательным, ему присудят большой срок заключения, чтобы запугать людей. «Суд присудит Григориадису тот срок, который ему укажет правительство», - сказал аналитик.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе также указал на отсутствие в стране независимости судебной системы, а заявление главы кабинета министров он расценил как давление на суд. «Представители правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» обвиняли демонстрантов в том, что они протестовали под влиянием оппозиции, продались за одну тысячу лари (392 доллара), были в форме сатанистов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) прокомментировала задержание Лазара Григориадиса, заявив, что в его случае есть признаки нарушения прав обвиняемых. В числе таковых юристы упомянули, что суд публично не обосновал причины задержания Григориадиса. Кроме того, они заявили, что высокопоставленные чиновники допускают заявления, которые могут негативно сказаться на дальнейшей судьбе арестованного, нарушен принцип презумпции невиновности.

«Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сделал дискриминационное заявление относительно ареста Лазара Григориадиса. Его заявление не только имело гомофобный контекст, но и было направлено на создание негативных настроений в отношении Лазара Григориадиса в широкой публике», - говорится в заявлении НПО.

Юристы также отметили, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили фактически обвинил Григориадиса, правда, не назвав прямо фамилию и имя. Они призвали власти воздержаться от дискриминационных заявлений, специальную пенитенциарную службу - защищать права заключенных в соответствии с законодательством, народного защитника Грузии - мониторить правовое положение Григориадиса.

Обеспокоены судьбой Григориадиса и оппозиционные депутаты. Ана Нацвлишвили из "Лело" обратилась к властям с просьбой навестить Григориадиса в тюрьме, однако спикер парламента запретил депутатам делать это.

Запрет на посещение Григориадиса подтвердил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, "вход и посещение пенитенциарного учреждения не является правом депутата". Кроме того, Папуашвили заявил, что видит угрозу политизации вопроса. «Вход и посещение пенитенциарного учреждения не является правом депутата. Право спикера парламента - делегировать депутату парламента. В других случаях я уже говорил, что, к сожалению, это право широко осуществляется членами парламента и ошибочно принимается за право", - заявил он, добавив, что Григориадиса посещали адвокат и омбудсмен.

Папуашвили также отметил, что запретил навестить Григориадиса не только Нацвлишвили, но и члену "Единого национального движения" Ане Цителидзе.

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