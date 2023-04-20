Работа на акции протеста обернулась штрафом для грузинских журналистов

20 апреля 2023, 08:26

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Горсуд Тбилиси оштрафовал журналистов Зуру Вардиашвили и Беку Джикурашвили, признав их виновными в мелком хулиганстве и неподчинении полиции во время акции протеста против закона об иноагентах.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта обсуждение проектов закона об иностранных агентах в комитетах парламента Грузии вылилось в потасовку между депутатами. На акции протеста у парламента полицейские задержали не менее четырех человек. Среди задержанных оказались и журналисты, в том числе директор и соучредитель издания "Публика" Зура Вардиашвили и журналист издания "Табула" Бека Джикурашвили.

По версии следствия, во время акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси журналист Бека Джикурашвили нецензурно выражался и вместе с другими протестующими участвовал в блокировке дороги. При этом участники акции протеста не подчинялись полиции, а также препятствовали задержанию других нарушителей. Журналист был обвинен в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Адвокат Беки Джикурашвили продемонстрировал суду видео, на котором видно, что на тот момент, когда журналист был задержан, дорога уже была перекрыта, передал 19 апреля в своем эфире телеканал "Мтавари архи", видеосюжет которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Один из полицейских на судебном заседании заявил, что не знал том, что Джикурашвили является журналистом. Однако суду было продемонстрировано еще одно видео, на котором Джикурашвили сообщает силовику, что он журналист.

Тбилисский городской суд признал Беку Джикурашвили виновным в мелком хулиганстве и неповиновении полиции и оштрафовал его на 2200 лари (около 874 долларов). Защита заявила, что обжалует решение суда.

Директор и соучредитель издания "Публика" Зура Вардиашвили также оштрафован на 2200 лари, суд его также признал виновным в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Следствие считает, что Вардиашвили нецензурно выражался и не подчинился неоднократным требованиям со стороны полиции освободить дорогу. Сам Вардиашвили отверг все обвинения, передал 19 апреля в эфире телеканал "Формула" сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 14 февраля стало известно, что движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра неправительственных организаций и СМИ. 27 февраля "Сила народа" предложила еще один проект закона об иноагентах, который назвала "американским". Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям.

Законопроект об иноагентах вызвал в Грузии широкий общественный резонанс. Против него выступают активисты, правозащитники и оппозиция. 7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах – "О прозрачности иностранного влияния". 8 марта активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента в Тбилиси и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. На следующий день политсовет правящей партии "Грузинская мечта" на фоне протестов из-за законопроекта об иноагентах принял решение отозвать его из парламента.

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