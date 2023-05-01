Грузинские оппозиционеры и активисты выступили в поддержку Григориадиса

01 мая 2023, 19:10

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Члены оппозиционных партий и активисты провели митинг около Тбилисского горсуда, требуя суда присяжных для Лазара Григориадиса, арестованного после акции против закона об иноагентах. Суд не удовлетворил просьбу защиты освободить Григориадиса под залог.

Как писал "Кавказский узел", 21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. 31 марта суд избрал Григориадису меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя защита просила о залоге в эквиваленте 4000 долларов. 8 апреля апелляционный суд не удовлетворил жалобу Григориадиса. Представители НПО и оппозиционных партий заявили о недоверии судебной системе и потребовали рассмотрения дела Григориадиса судом присяжных.

По версии прокуратуры, Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. В нападении на полицейского обвиняется также Торнике Акопашвили, он был освобожден под залог.

Тбилисский горсуд сегодня не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении Григориадиса под залог в 20 тысяч лари (около 8000 долларов), сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Заседание прошло на фоне митинга в поддержку Лазара Григориадиса и Торнике Акопашвили, прошедшего у здания городского суда. В митинге приняли участи политики, активисты и родственники Григориадиса.

Они, в частности, потребовали, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных. Так, член партии "Гирчи" держал плакат с надписью "Суд присяжных для Лазара Григориадиса".

"Сегодня ни у кого нет надежды на суд, укомплектованный и санкционированный кланом [правящей партии]. Как я могу доверять этому суду, чтобы он судил моего сына? Поэтому мы попросили присяжных заседателей, чтобы узнать, причинил ли Лазар кому-то вред", - сказал в эфире "Мтавари архи" отец подсудимого Бека Григориадис, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Софо Лилуашвили, жена основателя «Мтавари архи» Ники Гварамии, выступила на митинге в поддержку Григориадиса и Акопашвили. "Это люди, которые не должны быть заперты в камере. Это те люди, к которым мы должны прислушиваться", - сказала она в эфире телеканала.

Гига Лемонджава из партии "Дро" высказал мнение, что процесс Лазара Григориадиса власти хотят сделать показательным, чтобы показать людям, что грозит за участие протестах.

Напомним, 7 марта силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта, за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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