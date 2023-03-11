Участники акции протеста в Тбилиси. Кадр видео https://vk.com/video-212783184_456239456

11 марта 2023, 13:02

Освобожден последний из задержанных на акции протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Тбилиси освободил под залог Торнике Акопашвили, последнего из задержанных на акции протеста против закона об иноагентах. Акопашвили заявил суду о своей невиновности в нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", 7 и 8 марта на акциях протеста против закона об иноагентах были задержаны в Тбилиси 133 человека. 9 марта участники очередного митинга потребовали освободить задержанных. В тот же день полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных, обвиненных в административных правонарушениях. Под стражей остался лишь обвиняемый в нападении на силовика.

Тбилисский горсуд освободил под залог в 3000 лари (около 1,1 тысячи долларов) Торнике Акопашвили, последнего задержанного на акции протеста против закона об иноагентах, сообщает сегодня "Коммерсант".

Несмотря на то, что Акопашвили инкриминируют тяжкое преступление (нападение на сотрудника полиции), за которое предусмотрено наказание от 4 до 7 лет лишения свободы, прокуратура потребовала залога в 5000 лари. Адвокат предложил в качестве суммы залога 1000 лари, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Сам Акопашвили не признал себя виновным, заявив, что его разорванная одежда доказывает насилие со стороны полицейских.

В свою очередь прокурор Григол Нишнианидзе пояснил суду, что у следствия есть кадры, подтверждающие нападение Акопашвили на полицейского. По словам прокурора, ходатайство о легкой мере пресечения по категории тяжких преступлений не имеет ничего общего с политическими обстоятельствами и было принято "с чисто юридическими доводами", говорится в публикации телеканала.

Напомним, 7 марта силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста у здания парламента Грузии. Вечером того же дня противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта.

Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе получил при задержании на митинге 7 марта травму головы, он находится в тяжелом состоянии, сообщили его адвокат и народный защитник Грузии. Следователи начали расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях на митинге.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. Для этого партия "Грузинская мечта" вынесла законопроект на пленарное заседание, чтобы проголосовать против него, так как процедура отзыва к нему неприменима. Парламент попросил Венецианскую комиссию, куда был отправлен законопроект, не рассматривать его.

10 марта на пленарном заседании парламента депутаты отклонил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, инициаторы отозвали из парламента свой второй законопроект - "О регистрации иностранных агентов".

Отказ парламента Грузии принять закон об иноагентах стал следствием массовых протестов, указали депутаты оппозиционных партий. Решение было принято ради стабильности в стране, подтвердил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

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Примечание:

"Обсуждение закона об иноагентах привело к драке в парламенте Грузии", "Участницы женского марша в Тбилиси выступили против закона об иноагентах", "Активисты в Грузии выступили против закона об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

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