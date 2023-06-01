Требования матери Григориадиса нашли поддержку у НПО

01 июня 2023, 10:47

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Мать Лазара Григориадиса Беки Григориадис третий день проводит акцию протеста в Тбилиси с требованием освободить ее сына, обвиненного в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. К требованию освободить Григориадиса присоединился ряд неправительственных организаций.

Как сообщал "Кавказский узел", 21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. 1 мая члены оппозиционных партий и активисты провели митинг около Тбилисского горсуда, требуя суда присяжных для Григориадиса. Суд не удовлетворил просьбу защиты освободить его под залог.

Беки Григориадис, которая является матерью Лазара Григориадиса, три дня проводит акцию протеста около здания парламента Грузии в Тбилиси с требованием освободить ее сына. Также она каждые сутки, преимущественно ночью, ведет видеотрансляцию на своей странице в Facebook* с места проведения акции.

В частности, на кадрах последней трансляции, которые завершилась семь часов назад, показана группа молодых людей, которые стоят в сквере. Рядом с ними на лавочке сидят несколько пожилых человек. Между присутствующими на видео идет разговор на грузинском языке. Не некотором расстоянии от них видны полицейские. Обстановка в целом судя по кадрам на месте проведения акции спокойная.

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) считает, что власти нарушили права Лазара Григориадиса. В отношении Григориадиса была нарушена презумпция невиновности – некоторые должностные лица прямо обвиняли его в своих заявлениях в противоправных действиях. Кроме того силовики могли склонить Григориадиса к даче компрометирующих его показаний, привел 1 мая JAMnews заявление организации.

Григориадис – единственный человек, арестованный в результате протестов 7-9 марта против законопроекта об иноагентах. Если будет доказано, что он бросил в силовиков "коктейли Молотова" и поджег полицейскую машину, то ему будет грозить до 11 лет заключения, отметили в ассоциации.

Также к заявлению о том, что силовики необоснованно удерживают Григориадиса, присоединились еще 19 правозащитных и неправительственных организаций. В том числе Центр по правам человека, Центр социальной справедливости, Фонд "Открытое общество Грузии", "Демократическая инициатива Грузии", "Трансперенси Интернэшнл – Грузия" и другие, передал сегодня Netgazeti.ge.

Напомним, по версии прокуратуры, Лазар Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. В нападении на полицейского обвиняется также Торнике Акопашвили, он был освобожден под залог.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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