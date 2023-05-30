Силовики пришли с обыском к знакомым Алипат Султанбеговой

30 мая 2023, 21:11

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У трех жителей Краснодара, общавшихся с журналисткой Алипат Султанбеговой, силовики провели обыски и изъяли технику. По словам журналистки, всех троих сделали свидетелями по ее уголовному делу о дискредитации армии.

Как сообщал "Кавказский узел", краснодарская журналистка Алипат Султанбегова в мае уехала из России после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела о дискредитации военных.

В конце апреля силовики дважды задерживали Султанбегову. Поводом для составления протокола по статье о дискредитации российских военных стала публикация в сторис Султанбеговой в Instagram*, где она привела фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках, сообщило издание Sota.Vision, с которым сотрудничает Султанбегова.

У трех знакомых Султанбеговой, которые общались с ней в разное время, изъяли технику на общую сумму в 350 тысяч рублей, сообщило со слов журналистки Sota.Vision.

Алипат рассказала, что узнала об обысках от своих знакомых. Имена людей, к которым пришли силовики, она решила не называть.

"Всех троих отвезли в отдел по Карасунскому району, (...) все трое стали свидетелями по моему уголовному делу. (...) Я у себя в соцсетях объявила сбор средств. И это малое, что я могу сделать, потому что я даже не знаю, как мне возместить материальный и моральный ущерб ни в чем невиновным людям", - сказала она.

В своем Twitter девушка выразила сожаление, что людям, с которыми она поддерживала знакомство, угрожает опасность. Султанбегова предположила, что силовики "решили закошмарить всех", с кем она когда-либо общалась.

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