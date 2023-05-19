Уголовное дело вынудило Алипат Султанбегову покинуть Россию

19 мая 2023, 11:48

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Краснодарская журналистка Алипат Султанбегова уехала из России после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела и дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно о задержании краснодарской журналистки Алипат Султанбеговой. Ранее, 26 апреля, силовики задержали Султанбегову из-за публикации в соцсети пацифистского лозунга. На нее составили протокол о дискредитации российских военных.

Поводом для составления протокола стала публикация в сторис Султанбеговой в Instagram*, где она привела фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках, сообщило издание Sota.Vision, с которым сотрудничает Султанбегова.

В отношении Алипат Султанбеговой возбуждено уголовное дело после проведения акции у памятника Шевченко в Краснодаре. Журналистка уехала из России, передал сегодня Telegram-канал "Sota".

Султанбегова 18 мая в своем почтовом ящике обнаружила конверт. В письме содержалось поздравление с Днем Победы, а также уведомление о возбуждении против девушки уголовного дела по части 1 статьи 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России". Предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сказано в публикации.

"[Султанбегова] имея преступный умысел, направленный на дискредитацию действий ВС РФ, находясь в общественном месте, а именно у бюста русского поэта украинского происхождения Шевченко Тараса Григорьевича <…>, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, умышленно возложила цветы к указанному памятнику и разместила возле него таблички", – привел Telegram-канал цитату из постановления.

На одной из табличек содержались надписи, в которых содержалась критика в отношении проведения специальной военной операции (СВО). На второй табличке были перечислены города, в том числе расположенные на территориях, включенных ранее в число регионов России. Следствие считает, что тем самым Султанбегова совершила публичные действия направленные на дискредитацию использования российских военных, отметил Telegram-канал.

Журналистка считает, что посредством уголовного дела власти попытались создать условия для того, чтобы она покинула Россию. Что она и сделала по рекомендации адвокатов, сказано в сообщении.

"На принятие решения, после прочтения письма у меня было полчаса. Все адвокаты, в голос заявили: "Надо уезжать". Было больно и трудно это сделать, но я понимала, что ну стану я еще одним политзеком, а поможет ли это моей борьбе? Да, моим друзьям и близким не сложно будет собирать передачки и искать деньги на адвокатов, но можно же минимизировать риски и помочь другим политзекам", – привел Telegram-канал слова Султанбеговой.

Журналистка напомнила, что после начала спецоперации на Украине ее арестовали дважды. Первый раз она была арестована на 20 суток после того, как приехала к отделению полиции, чтобы помочь задержанным на акции, в которой не участвовала. Через день после того, как ее освободили, Султанбегова была арестована снова на 10 суток за пост в соцсети о силовиках, передали сегодня "Юга.ру".

В апреле 2022 года Султанбегова не исключила, что ей придется уехать из России. Но на тот момент она не собиралась этого делать, и она даже не оформляла загранпаспорт.

Напомним, с 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил РФ. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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