Росгвардеец из Дагестана убит в военной операции

29 мая 2023, 17:59

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В военной операции на Украине погиб росгвардеец Магомед Гаджимурадов, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 509 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая районные власти сообщили, что Арсен Несиров и Ренат Меликов погибли на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 508 жителей Дагестана.

В школе села Качалай Бежтинского участка открыта мемориальная доска выпускнику этой школы, ефрейтору из махачкалинского соединения Росгвардии Магомеду Гаджимурадову, сообщило сегодня на своем сайте управление Росгвардии по Дагестану.

"В мероприятии приняли участие родственники и сослуживцы погибшего, представители местной администрации, военного комиссариата и односельчане", - говорится в публикации.

Магомед Гаджимурадов погиб в военной операции на Украине, отмечается в сообщении на сайте муниципального образования "Бежтинский участок".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 509 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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