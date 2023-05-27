27 мая 2023, 20:49

Два жителя Дагестана погибли в военной операции

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Старший лейтенант Арсен Несиров и боец ЧВК "Вагнер" Ренат Меликов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 508 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Хасавюртовского района Алимхан Мухтаров стал 506-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Кувиг Хивского района Арсен Несиров погиб на Украине, сообщила районная администрация. По окончании школы он окончил  Рязанское воздушно-десантное командное училище, затем служил в армии после чего уволился в запас. Преподавал на военной кафедре в Тамбовском государственном университете, но после начала СВО, подписав контракт, уехал  в зону военной операции. Погиб 14 марта  2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Хивского района от 25 мая. 

Администрация Сулейман-Стальского района в тот же день сообщила о гибели бойца штурмовой группы ЧВК "Вагнер" Рената Меликова. Погибшему было 40 лет, он похоронен в родном селе Карчаг, говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 508 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.30 мск 27 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1994 жителей юга России, в том числе 1090 жителей СКФО и 904 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 19 жителей Дагестана", "Два жителя Буйнакского района погибли на Украине", "Четыре жителя Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 мая 2023, 20:04

27 мая 2023, 19:20

27 мая 2023, 18:30

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27 мая 2023, 17:40

27 мая 2023, 16:42

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