26 мая 2023, 17:02

Четыре жителя Ростовской области убиты на Украине

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Андрей Андросов, Вячеслав Зинченко, Дмитрий Поддубный и Сергей Лавренов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 215 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Николай Микитенко стал 211-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Андрей Андросов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня мэрия Новошахтинска в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Мобилизованный Вячеслав Зинченко погиб 27 декабря 2022 года. До мобилизации работал водителем погрузчика. Ему было 39 лет, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону в своем Telegram-канале, информируя о передаче ордена родным погибшего.

Администрация Дубовского района  21 мая в своем Telegram-канале отчиталась об открытии мемориальных досок погибшим в ходе военной операции военным - Д.Поддубному и С.Лавренову.

Сергею Лавренову было 35 лет, служил в ЧВК "Вагнер", погиб 20 ноября 2022 года. Дмитрий Поддубный  -  старший лейтенант, командир роты морской пехоты . До начала военной операции служил на подлодке, в морской пехоте, принимал участие в деятельности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Погиб 1 марта 2023 года, ему было 28 лет, сообщила 22 мая районная газета "Светоч".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 215 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 17.00 мск 26 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1991 жителя юга России, в том числе 1088 жителей СКФО и 903 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Камышина убит в военной операции", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине", "Четыре жителя Астраханской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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