Меликов привлек Магомедова к обсуждению развития Махачкалы

27 мая 2023, 18:30

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Активист Арсен Магомедов, на выборах мэра Махачкалы озвучивший программу развития города, принял участие в правительственном совещании по этой теме по приглашению Сергея Меликова. Глава Дагестана предложил новому мэру Махачкалы Юсупу Умавову сотрудничать с Магомедовым.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая депутаты горсобрания Махачкалы избрали новым мэром и. о. мэра Юсупа Умавова. За него проголосовали 38 из 41 присутствовавших на заседании депутата. Юрист и сооснователь движения "Город наш" Арсен Магомедов получил два голоса в свою поддержку, третий кандидат, финансовый директор «Кизлярского электроаппаратного завода» Имам Рамазанов, - один голос.

Имам Рамазанов не присутствовал на процедуре голосования, а Арсен Магомедов и Юсуп Умавов озвучили свои программы развития Махачкалы. В частности, оба предложили включить город в федеральные программы для привлечения дополнительных бюджетных средств. Часть депутатов ввиду открытого формата голосования не решились отдать голоса за Арсена Магомедова и проголосовали за кандидата, предложенного властями, указали дагестанские журналисты.

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня провел с руководителями органов власти совещание, одной из главных тем которого было развитие Махачкалы, сообщила администрация главы республики в своем телеграм-канале. "Среди участников обсуждения - глава столицы Юсуп Умавов и активист движения «Город наш» Арсен Магомедов", - подчеркивается в публикации.

Арсен Магомедов в своем телеграм-канале пояснил, что участвовал в правительственном совещании по приглашению Сергея Меликова. "Вел совещание Меликов. По его выступлению чувствовалось, что Сергей Алимович решил отдать должное той массовой поддержке горожан и прессы, что я получил на прошедших выборах. Он сказал, что ознакомился с моей программой и она ему понравилась. Подчеркнул членам правительства, что я окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, и попросил Умавова Ю.Д. работать сообща со мной (мы позже обменялись телефонами)", - написал активист.

Меликов сообщил, что в выборы мэра Махачкалы "он и его команда сознательно не вмешивались, но поддерживает выбор депутатов, т.к. Юсуп Джанбекович более опытный управленец", отметил Магомедов.

"Отдельно Меликов выразил признательность "ГородНаш" и пообещал включить нас в Общественную палату и другие институты по городским, республиканским и даже федеральным программам. В заключение попросил конструктивного сотрудничества, не впадать в огульную критику и не одевать "корону" на голову. Я согласился и в свою очередь попросил побольше включать горожан в принятие городских решений, чтобы убрать сложившийся разрыв между администрацией и жителями", - говорится в публикации Магомедова.

Юрист счел достижением реакцию главы Дагестана. "Да, это еще не передача горожанам власти, но уже признание того, что они созрели и что правительство РД считается с их выбором. Дальше я думаю, будет еще лучше. Важно только, чтобы горожане увеличили свое желание управлять городом (включаться в различные сообщества, участвовать в публичных слушаниях, публично высказывать свое мнение и отзываться на призывы к активной деятельности)", - написал он.

Напомним, за последние шесть месяцев в Махачкале трижды сменился мэр. 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке, и исполняющим обязанности мэра стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого. Салман Дадаев пояснил отставку тем, что у него оказались разные взгляды с руководством Дагестана на развитие города. 10 мая Газимагомедов прекратил исполнять обязанности мэра, после чего был освобожден от должности и назначен вице-премьером Дагестана. После него администрацию города возглавил вице-мэр Нариман Темуркаев, который 11 мая назначил исполняющим обязанности градоначальника вице-мэра Юсупа Умавова.

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