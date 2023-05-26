Юсуп Умавов избран мэром Махачкалы

26 мая 2023, 16:15

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За исполняющего обязанности мэра Махачкалы Юсупа Умавова проголосовали 38 депутатов. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов получил два голоса в свою поддержку.

Как писал "Кавказский узел", Ризван Газимагомедов 10 мая прекратил исполнять обязанности мэра Махачкалы, а 11 мая был освобожден от должности и назначен вице-премьером Дагестана. Администрацию города возглавил вице-мэр Нариман Темуркаев, который 11 мая назначил исполняющим обязанности мэра Махачкалы вице-мэра Юсупа Умавова. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов принял участие в конкурсе на должность мэра Махачкалы. Дагестанские журналисты отметили, что у активиста немного шансов стать градоначальником, поскольку итоги выборов мэра обычно предрешены.

Существующий порядок избрания мэров был специально введен в политическую практику Дагестана для того, чтобы мэрами становились только строго согласованные на всех уровнях кандидатуры, рассказал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Поэтому избирательные конкурсы и процедуры – это фикция и имитация демократических процедур", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новый мэр Махачкалы сегодня был избран открытым голосованием депутатов городского собрания. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов, обращаясь к депутатам, заявил, что каждый из депутатов прежде всего является жителем Махачкалы и каждый обязан решать проблемы города сообща с остальными горожанами. Магомедов указал на необходимость участия города в федеральных программах и привлечения федеральных средств для решения проблем и уже имеющихся условий в городе. Магомедов отметил, что нужно сформировать справедливое налогообложение, привлекать горожан и бизнес к трансформации города, чтобы улучшить Махачкалу, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.